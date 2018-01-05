Украинские моряки, которые "застряли" в порту Сирии, возвращаются домой – МИД

Украинские моряки, которые

5 января 10 украинских моряков, которые с августа 2017 года находились на арестованном судне в порту Сирии, возвращаются в Украину.

Об этом "Украинской правде" сообщил представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Он добавил, что благодаря консулу сирийские органы власти вернули паспортные документы морякам, нашли замену экипажа среди местных жителей и вернули граждан Украины в Ливан.

"5 января на ливанской границе их встретил консул Украины", - сказал Кирилич.

Он добавил, что все финансовые вопросы – оплата транспортных расходов, авиабилетов в Украину – урегулированы Посольством Украины в Ливане.

"Сегодня, в канун Рождества, украинские моряки возвращаются к своим семьям", - подытожил Кирилич. 

Как известно, с августа 2017 года 10 украинских моряков "застряли" в порту Тартус (Сирия) на арестованном сирийскими властями судне "Старшина Деров".

Речь идет о жителе Одессы, пятерых херсонцах, трех жителях Николаева и киевлянине, которые 4 месяца назад заключили контракт с турецким судовладельцем и отправились, как им обещали, в Ливан – на борт судна.

Однако выяснилось, что судно находится в Сирии, которая с 2011 года в состоянии гражданской войны. Капитан порта Тартус взял в украинцев паспорта и другие документы и отказался возвращать, чтобы "они сидели на борту и не бродили где-то".

Также выяснилось, что судно и его судовладелец под угрозой санкций за неоднократные заходы в оккупированный Крым.

Зарплату морякам не выплачивали. На борту судна груза не было, и все это время оно ни разу не покидало пределы порт




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