Украинские моряки, которые "застряли" в порту Сирии, возвращаются домой – МИД
5 января 10 украинских моряков, которые с августа 2017 года находились на арестованном судне в порту Сирии, возвращаются в Украину.
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Он добавил, что благодаря консулу сирийские органы власти вернули паспортные документы морякам, нашли замену экипажа среди местных жителей и вернули граждан Украины в Ливан.
"5 января на ливанской границе их встретил консул Украины", - сказал Кирилич.
Он добавил, что все финансовые вопросы – оплата транспортных расходов, авиабилетов в Украину – урегулированы Посольством Украины в Ливане.
"Сегодня, в канун Рождества, украинские моряки возвращаются к своим семьям", - подытожил Кирилич.
Как известно, с августа 2017 года 10 украинских моряков "застряли" в порту Тартус (Сирия) на арестованном сирийскими властями судне "Старшина Деров".
Речь идет о жителе Одессы, пятерых херсонцах, трех жителях Николаева и киевлянине, которые 4 месяца назад заключили контракт с турецким судовладельцем и отправились, как им обещали, в Ливан – на борт судна.
Однако выяснилось, что судно находится в Сирии, которая с 2011 года в состоянии гражданской войны. Капитан порта Тартус взял в украинцев паспорта и другие документы и отказался возвращать, чтобы "они сидели на борту и не бродили где-то".
Также выяснилось, что судно и его судовладелец под угрозой санкций за неоднократные заходы в оккупированный Крым.
Зарплату морякам не выплачивали. На борту судна груза не было, и все это время оно ни разу не покидало пределы порт
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Транспорт
05.01.2018 11:27