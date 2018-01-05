"Ланос" утратил позицию самого продаваемого авто на рынке б/у в Украине

Самым продаваемым стал VW Passat.

Фото: avtocars.ru

Модель ЗАЗ/Daewoo Lanos утратила позицию самого продаваемого авто на вторичном рынке в Украине и по итогам 2017 года сместилась на второе место. Самым продаваемым стал VW Passat. Третье место по популярности на вторичном рынке заняла Skoda Octavia.

Об этом свидетельствует анализ издания AUTO-Consulting.

Daewoo Lanos был впервые представлен в 1997 году, а с 1998 года его стали собирать на Запорожском автомобильном заводе (сначала в Ильичевске, потом в Запорожье). Производство свернули окончательно только в 2017 году.

Ключевой особенностью рынка подержанных автомобилей в Украине стало засилье импортных автомобилей. У целого ряда марок импорт "свежих" авто б/у уже преобладает над продажами бренда из существующего парка авто в Украине. Пока этот тренд коснулся не всех (например, 4899 авто VW Passat было импортировано, а 9683 штуки реализовано из существующего автопарка), но в последние месяцы уже многие владельцы испытывали проблемы с продажей своих авто в Украине.

Поставки "свежего" подержанного импорта значительно тормозят перепродажу аналогичных авто, а порой делают ее невозможной без значительного снижения цены.

Напомним, что автомобили на еврономерах стали одним из трендов украинской повестки 2017 года. В прошлом году их владельцы несколько раз перекрывали движение в центре Киева с требованием легализации.

В сентябре протестующие подписали меморандум о взаимопонимании с председателем комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной. Она обязалась разработать законопроект, по которым уже ввезенные в Украину авто могли бы встать на учет. По словам Южаниной, переход на украинские номера обойдется фактическим владельцам нерастаможенных автомобилей в 1000-1400 евро.