В египетском Луксоре упал воздушный шар с 20 туристами
Один человек погиб, еще семеро получили травмы.
В Египте в пятницу, 5 января, неподалеку города Луксор потерпел крушение воздушный шар с 20 пассажирами на борту.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
По информации агентства Associated Press, в результате крушения погиб один турист из ЮАР, еще семь человек получили травмы, об их гражданстве не сообщается.
Как заявили представители властей Египта, воздушный шар рухнул из-за сильного ветра во время вынужденной посадки. Аэростат поднялся на высоту приблизительно в 450 метров незадолго до рассвета. В это же время в воздух поднимались и другие шары, однако им, несмотря на погодные условия, удалось совершить нормальную посадку.
Глава администрации Луксора Махмуд Бадр подтвердил факт крушения, сообщив, что он уже посетил пострадавших в больнице.
В 2016 году правительство Египта вводило временный запрет на передвижение на воздушных шарах после того, как группа китайских туристов получила травмы из-за жесткой посадки аэростата.
В 2013 году в Луксоре 19 туристов погибли из-за того, что загорелся воздушный шар.
Напомним, МИД просит украинцев воздержаться от поездок в Египет до отмены режима чрезвычайного положения.
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