В Финляндии погиб украинский летчик
В аэропорту Киттиля на севере Финляндии погиб украинский пилот, который прилетел на частном самолете Gulfstream-G150.
Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает издание
Украинец погиб от удара входным люком воздушного судна. Инцидент произошел 4 января, в 16:00 по местному времени.
Детали инцидента не разглашаются.
"Входные двери ударили по нему. Таким образом, он скончался на месте", – цитируют журналисты заявление полицейских.
Как стало известно, самолет принадлежит австрийской компании Skyline Aviation и находится в лизинге в Украине. В Финляндию самолет привез пассажиров из Москвы. Планировалось, что следующим пунктом назначения станет роSSийский Екатеринбург.
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