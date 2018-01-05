В Финляндии погиб украинский летчик

В Финляндии погиб украинский летчик

В аэропорту Киттиля на севере Финляндии погиб украинский пилот, который прилетел на частном самолете Gulfstream-G150.

Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает издание Fontanka.fi.

Украинец погиб от удара входным люком воздушного судна. Инцидент произошел 4 января, в 16:00 по местному времени.

Детали инцидента не разглашаются.

"Входные двери ударили по нему. Таким образом, он скончался на месте", – цитируют журналисты заявление полицейских.

Как стало известно, самолет принадлежит австрийской компании Skyline Aviation и находится в лизинге в Украине. В Финляндию самолет привез пассажиров из Москвы. Планировалось, что следующим пунктом назначения станет роSSийский Екатеринбург.




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