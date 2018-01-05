В Киеве сожгли три автомобиля муниципальной полиции

У общественного формирования осталось еще два авто.

В Киеве сожгли три автомобиля муниципальной полиции
Фото: kievvlast.com.ua

В Киеве неизвестные подожгли три автомобиля муниципальной полиции.

Об этом сообщает "КиевVласть" со ссылкой на депутата Киевсовета Юрия Дидовца.

По его словам, в 2017 году для общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы "Муниципальная полиция" Киева им были взяты в аренду два автомобиля Volkswagen T5 Transporter и автомобиль Volkswagen Caddy. В ночь на 4 января машины подожгли. В результата пожара автомобили полностью выгорели.

Дидовец считает, что к этому могут быть причастны "бывшие и нынешние представители столичной власти, которые ему мстят за его активную депутатскую деятельность".

Он также добавил, что у общественного формирования осталось еще два автомобиля и общественники продолжат на них патрулирование.

Оболонское управление ГУ Нацполиции Киева по факту поджога автомобилей открыло уголовное производство по ст. 194, ч.2 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом).

Напомним, ранее МВД решило переименовать все "муниципальные полиции" в "дозор".


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