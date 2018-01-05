В Киеве ограничат движение транспорта по некоторым мостам

В Киеве ограничат движение транспорта по некоторым мостам

В связи с ремонтными работами, при благоприятных погодных условиях, будет частично ограничено движение транспорта по некоторым мостам столицы.

Об этом сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор".

В частности, 5 января частично ограничат движение: с 11.00. до 15.00 на Московском мосту и мосту через р. Десенка в направлении движения к жилому массиву Троещина; с 15.00. до 19.00 на Московском мосту и мосту через р. Десенка в направлении движения к ст. м. "Петровка"; с 15.00. до 17.00 на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп.

Николая Бажана на Надднепрянское шоссе; с 17.00 до 19.00 на мосту Метро через р. Днепр в направлении движения с просп. Броварского на Набережное шоссе.
Напомним, 4 января в Киеве ради установки шатра для цирка на Контрактовой площади специалисты испортили асфальт.

Ранее сообщалось, что осенью 2017 года в Киеве напротив посольства Польши провалился асфальт. 




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