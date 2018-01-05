Из Харькова будут отправлять пять новых авиарейсов в города Европы

Из Харькова будут отправлять пять новых авиарейсов в города Европы

В 2018 году из харьковского аэропорта в европейские города будут отправлять пять новых авиарейсов.

 Об этом говорится в сообщении пресс-службы международного аэропорта "Харьков".

Отмечается, что лоукостер WizzAir будет осуществлять из Харькова регулярные авиаперевозки в польский Катовице и немецкий Дортмунд, а лоукостер SkyUр запустит чартерные рейсы в испанскую Барселону, итальянский Римини и кипрскую Ларнаку.

Напомним,   государственная инспекция Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов (Госавианадзор) и Государственная авиационная служба Украины во вторник, 12 декабря, договорились о восстановлении прямых регулярных авиарейсов между Ташкентом и Киевом. Такую информацию подтвердили в посольстве Республики Узбекистан.

В посольстве отметили, что по результатам переговоров в Ташкенте авиационные власти двух стран подписали соответствующий протокол, который предусматривает возобновление прямых регулярных рейсов между Ташкентом и Киевом с частотой два рейса в неделю.




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