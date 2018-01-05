"Укрзализныця" увеличит количество международных касс в 2018 году
Расширение сети начнется с "Донецкой железной дороги".
"Укрзализныця" в 2018 году увеличит количество международных билетных касс в связи с ростом объемов перевозок пассажиров в страны Европейского Союза.
Об этом сообщил и.о. главы правления "УЗ" Евгений Кравцов в своем микроблоге Twitter.
Расширение сети начнут с регионального филиала "Донецкая железная дорога".
"Международных железнодорожных касс в 2018-м добавится. Начинаем с "Донецкой железной дороги". Вместо Донецка и Луганска откроем такие кассы в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Покровском, Рубежном и Лисичанске", - написал Кравцов.
Он также отметил, что в настоящее время украинцы по железной дороге могут путешествовать в семь стран Евросоюза.
Напомним, в 2018 "УЗ" также планирует запустить два новых поезда из Одессы в страны ЕС.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.