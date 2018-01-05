На Новый год пьяный норвежец съездил на такси в Данию и Швецию
Мужчина не отрицал поездки и сразу согласился заплатить необходимую сумму.
Пьяный житель Осло прокатился на такси по Дании, Швеции и Норвегии и заплатил более 2000 долларов за свое путешествие.
Об этом сообщает Би-би-си.
Когда 40-летний мужчина добрался домой, он сразу не смог оплатить поездку. К тому же у таксиста сел аккумулятор, и он был вынужден вызвать эвакуатор.
Полиция Осло нашла "путешественника" спящим дома в своей постели.
Мужчина не отрицал поездки и сразу согласился заплатить необходимую сумму. Ранее он к ответственности не привлекался.
Напомним, в Беларуси трое детей сбежали из детского сада и уехали кататься на поезде.
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05.01.2018 01:59