На Новый год пьяный норвежец съездил на такси в Данию и Швецию

Мужчина не отрицал поездки и сразу согласился заплатить необходимую сумму.

Фото: uklon.com.ua

Пьяный житель Осло прокатился на такси по Дании, Швеции и Норвегии и заплатил более 2000 долларов за свое путешествие.

Об этом сообщает Би-би-си.

Когда 40-летний мужчина добрался домой, он сразу не смог оплатить поездку. К тому же у таксиста сел аккумулятор, и он был вынужден вызвать эвакуатор.

Полиция Осло нашла "путешественника" спящим дома в своей постели.

Мужчина не отрицал поездки и сразу согласился заплатить необходимую сумму. Ранее он к ответственности не привлекался.

Напомним, в Беларуси трое детей сбежали из детского сада и уехали кататься на поезде.