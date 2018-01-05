Volkswagen и Adidas отвергли работу в аннексированном Крыму

Накануне Климкин пригрозил "достать" немецкие компании, которые причисляют Крым к территории РоSSии.

Volkswagen и Adidas отвергли работу в аннексированном Крыму

Немецкие концерны Volkswagen и Adidas отвергли претензии к работе своих ритейлеров в аннексированном Россией Крыму, передает Немецкая волна.

"Естественно, бренды концерна Volkswagen придерживаются санкций и соблюдают принятые решения. Противоположные оценки вызывают у нас удивление", - прокомментировали в пресс-службе немецкого автомобильного концерна Volkswagen прозвучавшие накануне заявления министра иностранных дел Украины Павла Климкина о работе в Крыму.

Еще более лаконичным был ответ другой немецкой фирмы, упомянутой главой украинского МИДа.

"Adidas в принципе придерживается действующего законодательства", - сообщили в пресс-службе концерна.

Критика из уст Климкина прозвучала 3 января в Киеве во время пресс-конференции с его германским коллегой Зигмаром Габриэлем.

"Сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ритейлерам, такие как, например, Volkswagen или Adidas, Крым причислять к территории РоSSии. Мы их безусловно достанем, достанем не только политическими, но и юридическими методами", - цитирует Климкина агентство "Українські новини".

DW обратилась в МИД Украины с просьбой разъяснить слова министра, но ответа пока не получила.

Украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в декабре 2017 года сообщило о выявленных фактах работы немецких компаний в Крыму - почтового оператора DHL Express, а также производителей спортивной одежды и инвентаря Adidas и Puma. Например, на сайте Adidas указаны адреса официальных магазинов в Крыму. При этом принадлежность полуострова конкретной стране не указывается.

Министерство в Киеве считает, что это "противоречит политике непризнания", предусмотренной принятой в марте 2014 года резолюцией Генассамблеи ООН, а также санкциям со стороны Европейского Союза.

В декабре 2017 года ЕС продлил санкции против РоSSии еще на полгода – до июля 2018.


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