Электроседан Infiniti: есть второй тизер.

В новогодние праздники компания Infiniti распространила второй тизер электрического концепт-кара, который станет одной из главных звезд Детройтского моторшоу. Фото оказалось даже информативнее, чем можно было предполагать. Фактически японцы раскрыли дизайн автомобиля до премьеры.

Одновременно стало известно и имя прототипа: Infiniti Q Inspiration. Заявлено, что это седан, однако покатая корма, обширное заднее стекло и отсутствие горизонтальной крышки багажника создают 100%-ную иллюзию лифтбека. Интересно, что это первый автомобиль Infiniti, созданный под руководством нового шеф-дизайнера марки Карима Хабиба, перешедшего из BMW летом прошлого года.

У экспоната две цели. Во-первых, он показывает, как станет развиваться дизайн автомобилей Infiniti. Отметим, что большая часть кроссоверов марки припозднилась с обновлением и пока не перешла даже на предыдущий стиль, заданный седаном Q50. Во-вторых, это прототип будущего электроседана, принципиально новой модели компании. Infiniti, как и все конкуренты, готовит линейку экологически чистых машин. Первая из них должна выйти в 2019 году.

За последние полгода у Infiniti было сразу три новинки, причем все из разных жанров. Это ярчайший концепт Prototype 9, выполненный в ретро-стиле и приводимый в движение электромотором, рестайлинговый гигант QX80 и принципиально новый QX50, не имеющий с одноименным предшественником ничего общего.

Электроседан Infiniti: есть второй тизер.

Первый тизер Infiniti Q Inspiraton


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