10 украинских моряков застряли в Сирии из-за долгов судовладельца

Речь о жителе Одессы, пятерых херсонцах, троих жителях Николаева и киевлянине.

10 украинских моряков застряли в Сирии из-за долгов судовладельца
Фото: www.timesofisrael.com

В сирийском порту Тартус на арестованном судне "застряли" десять украинских моряков, которые не могут вернуться на родину из-за долгов судовладельца.

Об этом сообщил руководитель проектов благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль" (Одесса) Андрей Шевченко, передает УНИАН.

По его словам, накануне в организацию обратились родственники моряков. В частности, речь о жителе Одессы, пятерых херсонцах, троих жителях Николаева и киевлянине.

Как рассказал Шевченко, наши сограждане 4 месяца назад при посредничестве предприятия "Альянс навигейшн" (Херсон) заключили контракт с турецким судовладельцем и отправились, как им обещали, в Ливан - на борт судна. Однако выяснилось, что судно находится в Сирии, которая с 2011 года находилась в состоянии гражданской войны. Капитан порта Тартус взял у украинцев паспорта и другие документы, которые отказался возвращать, чтобы "они сидели на борту и не болтались, где ни попадя".

Также выяснилось, что предыдущий экипаж почти 2 года не получал зарплату, а само судно Starshina Derov N.G (бывший Волго-Балт 163, 1972 года постройки) в ужасном техническом состоянии. Ему запрещено заходить в порты Парижского меморандума (Paris MoU).

Кроме того, и судно, и судовладелец под угрозой санкций за неоднократные судозаходы в оккупированный Крым, а Starshina Derov N.G арестовано за долги судовладельца/оператора по иску третьего лица.

Напомним, в ноябре украинцев с корабля, который перевозил оружие, освободили в Индии.


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