Полицейский на BMW с еврономерами устроил смертельное ДТП
Полиции пока неизвестно, кому принадлежит автомобиль, которым управлял патрульный
На Волыни 23-летний инспектор патрульной полиции устроил смертельное ДТП, в котором один человек погиб, а второй получил травмы, сообщает «
"Второго января, около 19.00, патрульный за рулем BMW столкнулся с автомобилем «ВАЗ», который двигался в попутном направлении. В результате обе машины слетели в кювет, что повлекло смерть 33-летнего пассажира «ВАЗ», – рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Волынской области Ольга Бузулук.
Также в ДТП получил травмы 44-летний водитель «Жигулей». Все обстоятельства аварии выясняют работники полиции. Решается вопрос о проведении служебного расследования.
Инспектор, по данным полиции, был трезвым и не находился при исполнении служебных обязанностей.
Напомним, недавно в центре Львова прохожие засекли автомобиль луцких патрульных, хозяева которого вернулись к своему авто в нетрезвом состоянии. Машина несколько часов стояла на парковке.
Ранее сообщалось, что служебный автомобиль патрульной полиции Львова сбил малолетнего пешехода.
А во Львове бойцовский пес напал на полицейских.
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