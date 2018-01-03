Полицейский на BMW с еврономерами устроил смертельное ДТП

Полицейский на BMW с еврономерами устроил смертельное ДТП (ФОТО)

Полиции пока неизвестно, кому принадлежит автомобиль, которым управлял патрульный

На Волыни 23-летний инспектор патрульной полиции устроил смертельное ДТП, в котором один человек погиб, а второй  получил травмы, сообщает «Сегодня».

"Второго января, около 19.00, патрульный за рулем BMW столкнулся с автомобилем «ВАЗ», который двигался в попутном направлении. В результате обе машины слетели в кювет, что повлекло смерть 33-летнего пассажира  «ВАЗ», – рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Волынской области Ольга Бузулук.

Также в ДТП получил травмы 44-летний водитель «Жигулей». Все обстоятельства аварии выясняют работники полиции. Решается вопрос о проведении служебного расследования.

Инспектор, по данным полиции, был трезвым и не находился при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, недавно в центре Львова прохожие засекли автомобиль луцких патрульных,  хозяева которого вернулись к своему авто в нетрезвом состоянии. Машина несколько часов стояла на парковке.

Ранее сообщалось, что служебный автомобиль патрульной полиции Львова сбил малолетнего пешехода.

А во Львове бойцовский  пес напал на полицейских.




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