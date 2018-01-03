Киевский фуникулер закроют на полгода

Впервые за почти 34 года киевский фуникулер закроется на масштабную реконструкцию. Предварительно, подъемник не будет работать с августа по декабрь 2018 года.

Об этом сообщает КП «Киевпастранс».

Точная дата закрытия фуникулера пока не определена, поскольку, как отметили в ведомстве, сейчас только разрабатывается проект и техническая документация по реконструкции, а после будет проведен тендер.

«Последняя реконструкция фуникулера проводилась в 1984 году. С тех пор были только регламентированные работы по ремонту. В 2018 фуникулер не будет работать в течение полугода. Ориентировочно, с августа по декабрь», – сказал и.о. директора предприятия Сергей Литвинов.

Как именно изменится фуникулер, в ведомстве пока не комментируют, ссылаясь на то, что пока ведется проектная работа. Но уверяют, что транспорт будет соответствовать всем необходимым европейским стандартам.

Со времен 1905 года, когда был запущен столичный фуникулер, он пережил несколько масштабных реконструкций. В том числе – четыре замены вагонов.

Разговоры о необходимости в проведении масштабной реконструкции столичного фуникулера ведутся уже давно. Этот транспорт, как говорят в мэрии, за последнее время стал пользоваться колоссальной популярностью. Например, только за год киевский фуникулер перевозит около семи млн. киевлян и гостей города.


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