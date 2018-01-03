В Италии шесть человек погибли в результате аварии бензовоза (ВИДЕО)

В Италии шесть человек погибли в результате аварии бензовоза (ФОТО, ВИДЕО)

В Италии столкнулись два грузовика, бензовоз и легковой автомобиль, в результате чего погибли шесть человек.

Об этом сообщает местный информационный сайт ANSA.

"Шесть человек погибли, включая французскую семью, в результате аварии на шоссе А21 между Брешией и Манербио, где столкнулись бензовоз, два грузовика (один из которых перевозил бензин, а другой – зерно), а также автомобиль с пятью людьми, среди которых были двое детей", - сказано в сообщении.

Помимо всех находившихся в легковом автомобиле людей погиб водитель одного из грузовиков.

Согласно сообщению, шоссе A21 закрыто для проезда до утра: полиция проведет осмотр места ДТП с целью восстановления точной динамики столкновения.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Семья из Зимбабве третий месяц не может покинуть аэропорт Бангкока (ФОТО)Семья из Зимбабве третий месяц не может покинуть аэропорт Бангкока (ФОТО)
На Мальте самолет сдуло ветром в здание
Южная Корея задержала гонконгский танкер, поставлявший нефть КНДРЮжная Корея задержала гонконгский танкер, поставлявший нефть КНДР
На Одесчине ракетный катер открыл огонь по судну-нарушителю (ФОТО)На Одесчине ракетный катер открыл огонь по судну-нарушителю (ФОТО)
НГУ и Минобороны досрочно получили очередную партию бронемашин "Варта"НГУ и Минобороны досрочно получили очередную партию бронемашин "Варта"
Блок рекламы


Похожие новости
В Перу разбился автобус, погибли 25 человек В Перу разбился автобус, погибли 25 человек
В Индонезии перевернулась лодка: восемь человек погибли, 13 считаются пропавшими без вести (ФОТО)В Индонезии перевернулась лодка: восемь человек погибли, 13 считаются пропавшими без вести (ФОТО)
В Коста-Рике разбился самолет, погибли все пассажиры и пилоты (ФОТО)В Коста-Рике разбился самолет, погибли все пассажиры и пилоты (ФОТО)
В Австралии легкомоторный самолет рухнул в реку, 6 человек погибло В Австралии легкомоторный самолет рухнул в реку, 6 человек погибло
В Кении автобус столкнулся с грузовиком: погибли 30 человек, 16 получили травмыВ Кении автобус столкнулся с грузовиком: погибли 30 человек, 16 получили травмы
На столичном проспекте Палладина за 20 минут три авто врезались в один и тот же отбойник (ВИДЕО)На столичном проспекте Палладина за 20 минут три авто врезались в один и тот же отбойник (ВИДЕО)
В Италии перевернулся автобус: 15 пострадавшихВ Италии перевернулся автобус: 15 пострадавших
На трассе «Киев-Чоп» водитель протаранил автомобиль патрульных (ВИДЕО)На трассе «Киев-Чоп» водитель протаранил автомобиль патрульных (ВИДЕО)
Поезд протаранил карету скорой во Львовской области, двоих человек госпитализировали (ФОТО)Поезд протаранил карету скорой во Львовской области, двоих человек госпитализировали (ФОТО)
В Исландии перевернулся автобус с туристами из Китая, один человек погиб (ФОТО)В Исландии перевернулся автобус с туристами из Китая, один человек погиб (ФОТО)
Последние новости
Подгружаем последние новости