В Италии шесть человек погибли в результате аварии бензовоза (ВИДЕО)

В Италии столкнулись два грузовика, бензовоз и легковой автомобиль, в результате чего погибли шесть человек.

Об этом сообщает местный информационный сайт ANSA .

"Шесть человек погибли, включая французскую семью, в результате аварии на шоссе А21 между Брешией и Манербио, где столкнулись бензовоз, два грузовика (один из которых перевозил бензин, а другой – зерно), а также автомобиль с пятью людьми, среди которых были двое детей", - сказано в сообщении.

Помимо всех находившихся в легковом автомобиле людей погиб водитель одного из грузовиков.

Согласно сообщению, шоссе A21 закрыто для проезда до утра: полиция проведет осмотр места ДТП с целью восстановления точной динамики столкновения.