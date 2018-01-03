В Италии шесть человек погибли в результате аварии бензовоза (ВИДЕО)
В Италии столкнулись два грузовика, бензовоз и легковой автомобиль, в результате чего погибли шесть человек.
Об этом сообщает местный информационный сайт
"Шесть человек погибли, включая французскую семью, в результате аварии на шоссе А21 между Брешией и Манербио, где столкнулись бензовоз, два грузовика (один из которых перевозил бензин, а другой – зерно), а также автомобиль с пятью людьми, среди которых были двое детей", - сказано в сообщении.
Помимо всех находившихся в легковом автомобиле людей погиб водитель одного из грузовиков.
Согласно сообщению, шоссе A21 закрыто для проезда до утра: полиция проведет осмотр места ДТП с целью восстановления точной динамики столкновения.
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