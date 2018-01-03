МВД: новая система штрафов за нарушение ПДД еще не вступила в силу
"Изменение размера штрафов невозможно без внесения соответствующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях".
Новая система штрафов за нарушение правил дорожного движения еще не вступила в силу.
Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.
"Обращаем ваше внимание на то, что изменение размера штрафов невозможно без внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях Верховной Радой. Поэтому новая система штрафов еще не начала действовать", - говорится в разъяснении МВД.
Как сообщалось, министерство предлагает установить штраф в размере 3400 гривен (сейчас штраф за это правонарушение 510 гривен) за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч. За оставление места ДТП предлагается установить штраф 3400 гривен и предусмотреть возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
В 20 раз предлагается увеличить размер штрафа за управление транспортом без права управления - он составит 10 200 гривен, а за повторное нарушение - 40 800 гривен. Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 гривен, а за повторное совершение этого нарушения в течение года - 40 800 гривен.
Напомним, с 1 января 2018 года в Украине скорость движения транспорта в населенных пунктах снижена до 50 км/час.
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03.01.2018 11:29