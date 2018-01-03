Автопродажи в Украине в 2017 году увеличились на 25%

Самая популярная марка - Toyota, модель - KIA Sportage.

Фото: kia.com

В 2017 году продажи новых легковых автомобилей в Украине составили 82,2 тыс. единиц, что на 25,5% больше по сравнению с 2016-м годом.

Об этом свидетельствуют подсчеты ассоциации "Укравтопром".

Самой популярной маркой среди украинцев была Toyota - 9696 первичных регистраций (+26% к 2016 году). На втором месте - Renault с результатом 8671 автомобиль (+36% к 2016 году). Третье место досталось Volkswagen - 6525 автомобилей (+30% к 2016 году).

Далее идут: Skoda – 5675 авто (+37%); KIA – 5320 авто (+34%); Hyundai – 4356 авто (+28%); Nissan – 4324 авто (+26%); Ford – 3524 авто (-2%); Mercedes-Benz - 2897 авто (+18%); BMW – 2832 авто (-8%).

Самой популярной моделью в Украине оказалась KIA Sportage. В течении года было продано 3714 единиц этого автомобиля.

Издание Auto-Consulting со ссылкой на собственные подсчеты приводит похожие данные, но вместо Mercedes в ее рейтинге на девятом месте идет Mazda. Украинский ЗАЗ, судя по этим данным, опустился с 10 места на 17-е, показав самое большое падение в продажах.

Издание приводит также расширенную статистику по моделям. По его данным, в топ-10 по популярности, кроме KIA Sportage, входят также Renault Duster, Renault Logan, Toyota RAV4, Skoda Octavia, Hyundai Tucson, Toyota Corolla, Ravon R2, Toyota Camry, Nissan Qashqai.

Напомним, что в 2016 году автопродажи в Украине составили 65,56 тыс. автомобилей.