В Перу разбился автобус, погибли 25 человек
Более 25 человек погибли в Перу в результате падения рейсового автобуса в пропасть.
Об этом сообщает
"Погибших больше 25, но у нас нет точных данных", - заявил он.
Трагедия произошла на Панамериканском шоссе в районе Пасамайо.
Всего в автобусе в момент аварии ехали не менее 50 человек.
Власти приступили к расследованию обстоятельств трагедии. Одна из рассматриваемых правоохранителями и спасателями версия – причиной автокатастрофы могло стать столкновение автобуса с автомобилем.
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