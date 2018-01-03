В Перу разбился автобус, погибли 25 человек

В Перу разбился автобус, погибли 25 человек (ФОТО)

Более 25 человек погибли в Перу в результате падения рейсового автобуса в пропасть.

Об этом сообщает Voice of America со ссылкой на представителя местной полиции Дино Эскудеро.

"Погибших больше 25, но у нас нет точных данных", - заявил он.

Трагедия произошла на Панамериканском шоссе в районе Пасамайо.

Всего в автобусе в момент аварии ехали не менее 50 человек.

Власти приступили к расследованию обстоятельств трагедии. Одна из рассматриваемых правоохранителями и спасателями версия – причиной автокатастрофы могло стать столкновение автобуса с автомобилем.




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