В Одессе водитель со смертельной дозой алкоголя в крови на внедорожнике протаранил Smart (ФОТО)

Водитель внедорожника Mitsubishi Pajero не выдержал дистанцию и врезался сзади в Smart. Авария произошла первого января около 21 часа на проспекте Добровольского.

Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир автомобиля Smart. Обоих отвезли в больницу.

Что касается виновника аварии, то 28-летний водитель японского внедорожника оказался мертвецки пьяным. В его крови обнаружили 4,17 промилле алкоголя, что более чем в 20 раз превышает допустимую норму. При этом, коматозное состояние наступает при концентрации алкоголя в крови выше 4,0 промилле.