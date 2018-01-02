В Одессе водитель со смертельной дозой алкоголя в крови на внедорожнике протаранил Smart (ФОТО)
Водитель внедорожника Mitsubishi Pajero не выдержал дистанцию и врезался сзади в Smart. Авария произошла первого января около 21 часа на проспекте Добровольского.
Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Одессы.
В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир автомобиля Smart. Обоих отвезли в больницу.
Что касается виновника аварии, то 28-летний водитель японского внедорожника оказался мертвецки пьяным. В его крови обнаружили 4,17 промилле алкоголя, что более чем в 20 раз превышает допустимую норму. При этом, коматозное состояние наступает при концентрации алкоголя в крови выше 4,0 промилле.
Напомним, 1 января, в Киеве пьяный водитель Volkswagen на еврономерах вылетел с дороги и врезался в киоск по продаже шаурмы.
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