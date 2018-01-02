На столичной Русановке внедорожник оказался в клумбе после погони с полицией (ФОТО)

На столичной Русановке внедорожник оказался в клумбе после погони с полицией (ФОТО)

В Киеве произошло необычное ДТП. Внедорожник выехал на клумбу после того, как машину попытались угнать.

Об этом сообщает Информатор.

В ночь на вторник, 2 января, злоумышленники угнали автомобиль Mitsubishi Outlander на Русановской набережной, 4. Сразу после этого началась погоня с полицией. Злоумышленники уехали недалеко – внедорожник вылетел на клумбу на другом конце Русановки.

Ворам удалось сбежать, а полиция уехала. Хозяин «японца», бывший атошник, все еще ждет приезда эвакуатора, чтобы забрать свое авто.

Напомним, полиция подсчитала количество угонов, произошедших в Украине в 2017 году — таковых оказалось 6092. Наибольшей «популярностью» среди угонщиков пользуются автомобили ВАЗ.




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