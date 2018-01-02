Кличко пообещал навести порядок с парковкой в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко пообещал представить в новом году концепцию развития сферы парковки в Киеве. Это должно навести порядок на улицах столицы.
Об этом рассказал Виталий Кличко, сообщает пресс-служба
Он отметил, что на сегодняшний день в Киеве хаотичная парковка. Много автомобилей ставят там, куда нельзя.
«Многие паркинги пустуют потому, что каждый водитель руководствуется логикой – почему я должен платить за паркинг, если я могу оставить свою машину где угодно и мне за это ничего не будет», – сказал мэр Киева.
Он добавил, что принятие закона о парковке позволит и привлечь инвестиции в строительство новых паркингов.
«Мы также будем строить перехватывающие паркинги. Человек должен знать, если приехать в центр Киева, то припарковаться будет дорого», – подчеркнул Киевский городской председатель.
По словам Виталия Кличко, это – мировая практика.
«Это работает во всем мире. И весной мы будем презентовать концепцию развития парковок в городе Киеве», – добавил он.
Добавим, перехватывающая парковка – автостоянка, совмещенная с общественным транспортом, которая позволяет жителям пригородной зоны и другим людям отправляться в центр города, оставив свои транспортные средства и пересев в автобус, маршрутное такси, трамвай, метро и т. п на остальные путешествия. Автомобиль хранится на стоянке в течение дня и забирается владельцем на обратном пути. Перехватывающие стоянки, как правило, расположены в подъездных зонах к центру больших городов или в пригороде.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
02.01.2018 20:30