Кличко пообещал навести порядок с парковкой в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал представить в новом году концепцию развития сферы парковки в Киеве. Это должно навести порядок на улицах столицы.

Об этом рассказал Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

Он отметил, что на сегодняшний день в Киеве хаотичная парковка. Много автомобилей ставят там, куда нельзя.

«Многие паркинги пустуют потому, что каждый водитель руководствуется логикой – почему я должен платить за паркинг, если я могу оставить свою машину где угодно и мне за это ничего не будет», – сказал мэр Киева.

Он добавил, что принятие закона о парковке позволит и привлечь инвестиции в строительство новых паркингов.

«Мы также будем строить перехватывающие паркинги. Человек должен знать, если приехать в центр Киева, то припарковаться будет дорого», – подчеркнул Киевский городской председатель.

По словам Виталия Кличко, это – мировая практика.

«Это работает во всем мире. И весной мы будем презентовать концепцию развития парковок в городе Киеве», – добавил он.

Добавим, перехватывающая парковка – автостоянка, совмещенная с общественным транспортом, которая позволяет жителям пригородной зоны и другим людям отправляться в центр города, оставив свои транспортные средства и пересев в автобус, маршрутное такси, трамвай, метро и т. п на остальные путешествия. Автомобиль хранится на стоянке в течение дня и забирается владельцем на обратном пути. Перехватывающие стоянки, как правило, расположены в подъездных зонах к центру больших городов или в пригороде.


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