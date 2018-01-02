Гройсман поручил проверить построенные дороги

Премьер рассчитывает на прорыв в дорожной сфере.

Гройсман поручил проверить построенные дороги
Архив
Фото: Владислав Мусиенко

Премьер-министр Владимир Гройсман распорядился проверить качество построенных в последнее время дорог.

"Нам нужно провести обследование уже построенных дорог и в случае необходимости привлечь к ответственности тех, кто выполнил работу некачественно", - сказал премьер в ходе совещания по вопросам развития дорожного хозяйства, сообщается на сайте правительства.

Также Гройсман потребовал проконтролировать содержание местных дорог и вопросы использования ресурсов.

Премьер поручил руководству Министерства инфраструктуры и Государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" максимально быстро провести все необходимые подготовительные работы, чтобы уже в марте приступить к выполнению плана строительства и ремонта дорог.

"С наступлением сезона надо начать серьезное строительство, чтобы обеспечить прорыв в дорожной сфере. Также нам необходимо осуществить модернизацию и приобретение новой техники для строительства и содержания дорог", - добавил он.

По его словам, в 2018 году общий объем финансирования дорожных работ достигнет рекордных 47 млрд грн. Инструментом управления в отрасли станет Дорожный фонд, который сейчас начинает работу.

В 2017 году объем ремонта дорог составил 2100 км, что стало самым высоким показателем за последние 5 лет. План на 2018 год - более амбициозный и учитывает восстановление и строительство как дорог местного значения, так и дорог государственного значения. Речь идет, прежде всего, о коридоре Go highway - проекте строительства дороги Львов - Тернополь - Херсон - Одесса, которая соединит западную границу с портами Украины.

Наряду с этим в ходе совещания договорились проработать механизмы стимулирования развития отрасли дорожного машиностроения - прежде всего, в сегменте эксплуатационной техники и техники для содержания дорог.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
На Мальте самолет сдуло ветром в здание
Южная Корея задержала гонконгский танкер, поставлявший нефть КНДРЮжная Корея задержала гонконгский танкер, поставлявший нефть КНДР
Семья из Зимбабве третий месяц не может покинуть аэропорт Бангкока (ФОТО)Семья из Зимбабве третий месяц не может покинуть аэропорт Бангкока (ФОТО)
На Одесчине ракетный катер открыл огонь по судну-нарушителю (ФОТО)На Одесчине ракетный катер открыл огонь по судну-нарушителю (ФОТО)
Полиция проверит автошколу, где училась виновница смертельного ДТП в Харькове ЗайцеваПолиция проверит автошколу, где училась виновница смертельного ДТП в Харькове Зайцева
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве пьяный водитель Volkswagen на еврономерах вылетел с дороги в киоск по продаже шаурмы (ФОТО)В Киеве пьяный водитель Volkswagen на еврономерах вылетел с дороги в киоск по продаже шаурмы (ФОТО)
Порошенко: ремонт дороги Одесса - Рени планируют завершить до конца 2018 годаПорошенко: ремонт дороги Одесса - Рени планируют завершить до конца 2018 года
Четверть владельцев дорогих автомобилей страны живут в столицеЧетверть владельцев дорогих автомобилей страны живут в столице
Гройсман рассказал, что будет с авто на литовских номерахГройсман рассказал, что будет с авто на литовских номерах
Land Rover Discovery стал очень дорогим «каблучком».Land Rover Discovery стал очень дорогим «каблучком».
На столичные дороги вышли 450 единиц снегоуборочной техникиНа столичные дороги вышли 450 единиц снегоуборочной техники
Пьяный житель Тернопольской области угнал трактор, чтобы расчистить дороги от снегаПьяный житель Тернопольской области угнал трактор, чтобы расчистить дороги от снега
В Нацполиции высказались за возращение на дороги ручных радаровВ Нацполиции высказались за возращение на дороги ручных радаров
Кортеж Гройсмана нарушил ПДД в центре Киева – СМИКортеж Гройсмана нарушил ПДД в центре Киева – СМИ
Китайская компания отремонтирует дороги на трассе Киев-Чоп за 42,3 млн евроКитайская компания отремонтирует дороги на трассе Киев-Чоп за 42,3 млн евро
Последние новости
Подгружаем последние новости