Гройсман поручил проверить построенные дороги
Премьер рассчитывает на прорыв в дорожной сфере.
Премьер-министр Владимир Гройсман распорядился проверить качество построенных в последнее время дорог.
"Нам нужно провести обследование уже построенных дорог и в случае необходимости привлечь к ответственности тех, кто выполнил работу некачественно", - сказал премьер в ходе совещания по вопросам развития дорожного хозяйства, сообщается на сайте правительства.
Также Гройсман потребовал проконтролировать содержание местных дорог и вопросы использования ресурсов.
Премьер поручил руководству Министерства инфраструктуры и Государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" максимально быстро провести все необходимые подготовительные работы, чтобы уже в марте приступить к выполнению плана строительства и ремонта дорог.
"С наступлением сезона надо начать серьезное строительство, чтобы обеспечить прорыв в дорожной сфере. Также нам необходимо осуществить модернизацию и приобретение новой техники для строительства и содержания дорог", - добавил он.
По его словам, в 2018 году общий объем финансирования дорожных работ достигнет рекордных 47 млрд грн. Инструментом управления в отрасли станет Дорожный фонд, который сейчас начинает работу.
В 2017 году объем ремонта дорог составил 2100 км, что стало самым высоким показателем за последние 5 лет. План на 2018 год - более амбициозный и учитывает восстановление и строительство как дорог местного значения, так и дорог государственного значения. Речь идет, прежде всего, о коридоре Go highway - проекте строительства дороги Львов - Тернополь - Херсон - Одесса, которая соединит западную границу с портами Украины.
Наряду с этим в ходе совещания договорились проработать механизмы стимулирования развития отрасли дорожного машиностроения - прежде всего, в сегменте эксплуатационной техники и техники для содержания дорог.
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Транспорт
02.01.2018 20:30