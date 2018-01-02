Поезд из Запорожья поломался по пути в Киев

Пассажиры опоздали в столицу на пять часов.

Поезд из Запорожья поломался по пути в Киев
Фото: София Гаврилюк

Во вторник ночью поломался скоростной поезд Крюковского завода, который выполнял рейс Запорожье - Киев.

Пресс-служба "Укрзализныци" сообщила, что вскоре после отправления - на подъезде к Новогуполовке - был обнаружен запах дыма в подвагонном оборудовании (тяговой двигатель вагона №1). Усилиями локомотивной, поездной бригады и сопровождающего представителя завода-производителя задымление ликвидировали, но продолжить рейс электропоезд не смог.

Пассажиров перевезли на станцию Пятихатки, где был подан подменный состав.

Они продолжили движение в Киев в 6:48, а к 11:20 должны прибыть в столицу.

Время задержки в пути - около 5 часов.

Напомним, что в прошлом году пожары на поездах в Украине были не редкостью. Например, 19 декабря в селе Мшана (Городокский район Львовской области) в ста метрах от железнодорожной станции сгорел электровоз, а в 8 октября горел тепловоз поезда №121/122 Николаев-Киев.


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