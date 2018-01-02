2017 год стал самым безопасным за всю историю авиации

2017 год стал самым безопасным за всю историю авиации

За прошлый год от авиакатастроф погибли 67 человек, что является самым низким показателем за всю историю.

Об этом сообщает нидерландская организация Aviation Safety Network.

"Начиная с 1997 года, среднее количество несчастных случаев с самолетами показывала стабильное и уверенное уменьшения, в значительной мере из-за усиления мер безопасности международными авиационными организациями", - отметил председатель организации Харро Рантер.

Из 67 смертей в авиакатастрофах в 2017 году большинство людей погибли, находясь на земле. Это самый низкий показатель смертности от авиакатастроф за всю историю.

Нидерландская организация приводит для сравнения данные по 2016 году. Тогда произошло 16 авиакатастроф, из-за которых погибли 303 человека.

Сегодня вероятность того, что на пассажирском рейсе случится авиакатастрофа, составляет 1 к 9,2 миллиона.

Напомним, ранее сообщалось, болгарская авиакомпания Bulgaria Air открыла регулярные рейсы из Софии в Одессу.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
На Мальте самолет сдуло ветром в здание
Южная Корея задержала гонконгский танкер, поставлявший нефть КНДРЮжная Корея задержала гонконгский танкер, поставлявший нефть КНДР
Семья из Зимбабве третий месяц не может покинуть аэропорт Бангкока (ФОТО)Семья из Зимбабве третий месяц не может покинуть аэропорт Бангкока (ФОТО)
На Одесчине ракетный катер открыл огонь по судну-нарушителю (ФОТО)На Одесчине ракетный катер открыл огонь по судну-нарушителю (ФОТО)
Полиция проверит автошколу, где училась виновница смертельного ДТП в Харькове ЗайцеваПолиция проверит автошколу, где училась виновница смертельного ДТП в Харькове Зайцева
Блок рекламы


Похожие новости
WOG, OKKO и "Надежда" стали ответчиками в деле АМКУ о подорожании автогазаWOG, OKKO и "Надежда" стали ответчиками в деле АМКУ о подорожании автогаза
Девушки автомобильной выставки Motor Expo Hatyai 2017Девушки автомобильной выставки Motor Expo Hatyai 2017
Land Rover Discovery стал очень дорогим «каблучком».Land Rover Discovery стал очень дорогим «каблучком».
В Турции обвалился мост, который должен был стать самым длинным в странеВ Турции обвалился мост, который должен был стать самым длинным в стране
За 11 месяцев 2017 года в Украине произошло 146 тысяч ДТП — полицияЗа 11 месяцев 2017 года в Украине произошло 146 тысяч ДТП — полиция
Японцы определили лучший автомобиль 2017 годаЯпонцы определили лучший автомобиль 2017 года
Девушки международного автосалона Los Angeles Auto Show 2017Девушки международного автосалона Los Angeles Auto Show 2017
Стали известны детали новых правил для импорта электромобилейСтали известны детали новых правил для импорта электромобилей
Автосалон в Лос-Анджелесе 2017: Mercedes-Benz CLS.Автосалон в Лос-Анджелесе 2017: Mercedes-Benz CLS.
Автосалон в Лос-Анджелесе 2017: Lexus RX L.Автосалон в Лос-Анджелесе 2017: Lexus RX L.
Последние новости
Подгружаем последние новости