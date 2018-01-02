2017 год стал самым безопасным за всю историю авиации
За прошлый год от авиакатастроф погибли 67 человек, что является самым низким показателем за всю историю.
Об этом сообщает нидерландская организация
"Начиная с 1997 года, среднее количество несчастных случаев с самолетами показывала стабильное и уверенное уменьшения, в значительной мере из-за усиления мер безопасности международными авиационными организациями", - отметил председатель организации Харро Рантер.
Из 67 смертей в авиакатастрофах в 2017 году большинство людей погибли, находясь на земле. Это самый низкий показатель смертности от авиакатастроф за всю историю.
Нидерландская организация приводит для сравнения данные по 2016 году. Тогда произошло 16 авиакатастроф, из-за которых погибли 303 человека.
Сегодня вероятность того, что на пассажирском рейсе случится авиакатастрофа, составляет 1 к 9,2 миллиона.
Напомним, ранее сообщалось, болгарская авиакомпания Bulgaria Air открыла регулярные рейсы из Софии в Одессу.
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Транспорт
01.01.2018 18:28