В Шепетовке автомобиль сбил женщину с коляской
Виновник скрылся, бросив свой "Мерседес".
В городе Шепетовка (Хмельницкая область) в понедельник около 17:00 автомобиль сбил женщину с коляской.
Хмельницкое издание "Є" написало о происшествии со ссылкой на местную полицию. Сообщается, что 21-летняя мать погибла на месте, а ее двухлетний ребенок был доставлен в реанимацию Шепетовской центральной районной больницы.
Виновник скрылся, бросив свой "Мерседес".
На фотографиях видно, что ДТП произошло напротив местного ЦУМа, возле памятника 400-летия Шепетовки.
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