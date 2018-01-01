В Шепетовке автомобиль сбил женщину с коляской

Виновник скрылся, бросив свой "Мерседес".

В городе Шепетовка (Хмельницкая область) в понедельник около 17:00 автомобиль сбил женщину с коляской.

Хмельницкое издание "Є" написало о происшествии со ссылкой на местную полицию. Сообщается, что 21-летняя мать погибла на месте, а ее двухлетний ребенок был доставлен в реанимацию Шепетовской центральной районной больницы.

Фото: Микола Шепетівський / facebook
Фото: Микола Шепетівський / facebook
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Виновник скрылся, бросив свой "Мерседес".

На фотографиях видно, что ДТП произошло напротив местного ЦУМа, возле памятника 400-летия Шепетовки.


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