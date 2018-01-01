В Индонезии перевернулась лодка: восемь человек погибли, 13 считаются пропавшими без вести (ФОТО)

У острова Калимантан в Индонезии опрокинулась и затонула лодка с 48 людьми на борту, в результате восемь человек погибли.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные местных спасателей.

Отмечается, что еще 13 человек считаются пропавшими без вести, остальные спасены.

Лодка плыла из города Танджунгселор, который расположен на восточном побережье острова Калимантан, в Таракан (город на одноименном острове у восточных берегов Калимантана).

Местные СМИ отмечают, что среди погибших было двое детей, а инцидент мог произойти в результате перегруза лодки.

Напомним, в Пакистане перевернулась лодка с паломниками вблизи древнего города Татта, десятки погибших.