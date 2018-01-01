В Индонезии перевернулась лодка: восемь человек погибли, 13 считаются пропавшими без вести (ФОТО)
У острова Калимантан в Индонезии опрокинулась и затонула лодка с 48 людьми на борту, в результате восемь человек погибли.
Об этом сообщает
Отмечается, что еще 13 человек считаются пропавшими без вести, остальные спасены.
Лодка плыла из города Танджунгселор, который расположен на восточном побережье острова Калимантан, в Таракан (город на одноименном острове у восточных берегов Калимантана).
Местные СМИ отмечают, что среди погибших было двое детей, а инцидент мог произойти в результате перегруза лодки.
Напомним, в Пакистане перевернулась лодка с паломниками вблизи древнего города Татта, десятки погибших.
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