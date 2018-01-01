В Киеве пьяный водитель Volkswagen на еврономерах вылетел с дороги в киоск по продаже шаурмы (ФОТО)

1 января, в Киеве пьяный водитель Volkswagen на еврономерах вылетел с дороги и врезался в киоск по продаже шаурмы.

Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua.

По информации, ДТП произошло на КПИ. Обошлось без тяжелых травм.

Напомним, ранее сообщалось, в столице на Броварском проспекте, возле метро “Левобережная“ водитель фуры врезался в две легковые машины.