2018-01-01
В Киеве пьяный водитель Volkswagen на еврономерах вылетел с дороги в киоск по продаже шаурмы (ФОТО)
1 января, в Киеве пьяный водитель Volkswagen на еврономерах вылетел с дороги и врезался в киоск по продаже шаурмы.
Об этом сообщает сообщество
По информации, ДТП произошло на КПИ. Обошлось без тяжелых травм.
Напомним, ранее сообщалось, в столице на Броварском проспекте, возле метро “Левобережная“ водитель фуры врезался в две легковые машины.
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