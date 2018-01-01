С 1 января скорость движения в населенных пунктах снижена до 50 км/час

Раньше в ПДД было записано 60 км/час.

С 1 января скорость движения в населенных пунктах снижена до 50 км/час
Фото: Александр Рудоманов

С 1 января 2018 года в Украине вступило в силу новое ограничение скорости движения транспорта в населенных пунктах - 50 км/час.

Соответствующие изменения были внесены в пункт 12.4 (скорость движения в населенных пунктах) Правил дорожного движения и описание знаков 5.63.1 и 5.63.2 (начало и конец плотной застройки).

На сегодняшний день в подавляющем большинстве стран ЕС разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет не более 50 км/ч, а в особых пунктах - 30 км/час. Таким образом, принятие акта позволит приблизить национальное законодательство к законодательству Европейского Союза.

Раньше Правила дорожного движения предусматривали максимальную скорость в населенных пунктах 60 км/час. На отдельных участках дорог при согласовании с Национальной полицией разрешенная скорость может быть увеличена. Так сделано, например, на некоторых магистралях в Киеве.


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