С 1 января скорость движения в населенных пунктах снижена до 50 км/час

Раньше в ПДД было записано 60 км/час.

Фото: Александр Рудоманов

С 1 января 2018 года в Украине вступило в силу новое ограничение скорости движения транспорта в населенных пунктах - 50 км/час.

Соответствующие изменения были внесены в пункт 12.4 (скорость движения в населенных пунктах) Правил дорожного движения и описание знаков 5.63.1 и 5.63.2 (начало и конец плотной застройки).

На сегодняшний день в подавляющем большинстве стран ЕС разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет не более 50 км/ч, а в особых пунктах - 30 км/час. Таким образом, принятие акта позволит приблизить национальное законодательство к законодательству Европейского Союза.