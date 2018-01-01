Украинские силовики с применением оружия задержали сухогруз с контрабандой в Черном море (обновлено)

Судно следовало из Абхазии в Болгарию.

31 декабря в Черном море возле Одессы украинские правоохранители задержали сухогруз IBRAHIM USTAOGLU I под флагом Танзании, которое шло из грузинского города Очамчира (Абхазия) в болгарскую Варну.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, СБУ получила информацию, что на судне может находиться контрабанда. Сухогруз остановили в 11,5 мили от Курортного и под конвоем кораблей Военно-морских сил Украины доправили в порт "Одесса".

При проверке на судне нашли 1737 ящиков сигарет без акцизных марок. Документов на груз не было.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Кроме того, выяснилось, что у двух из одиннадцати членов экипажа нету паспортов моряка.

На капитана судна составили админпротокол, судно задержали.

Обновление. Пресс-служба флота сообщила, что в операции по задержанию судна участвовал ракетный катер "Прилуки".

"Судно-нарушитель на вызов не отвечало, поэтому ракетный катер «Прилуки» начал его преследование. Выяснив бесперспективность попытки побега от украинского военного катера, судно вышло на связь и было опрошено согласно процедур, установленных международным морским правом. Однако судно-нарушитель требования остановиться не выполнило. С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер "Прилуки" открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки", - заявили военные.

Только после этого сухогруз остановился и был конвоирован в Одессу.

Напомним, что на прошлой неделе налоговая милиция Государственной фискальной службы обнаружила контрабанду сигарет на 15 миллионов гривен в Одесской области.