Вступило в силу ограничение скоростного режима в населенных пунктах

спидометр

С сегодняшнего дня, 1 января, в черте населенных пунктов транспортным средствам запрещается двигаться со скоростью выше 50 км/ч.

Об этом напомнили в Патрульной полиции, передает Час Пик.

Ограничение скорости в 50 км/ч действует в Европе и США. Всемирная организация охраны здоровья рекомендует именно такой скоростной режим по результатам масштабного исследования скорости реакции человека в экстремальных ситуациях.

При 50 км/ч вероятность гибели пешехода при столкновении с ним снижается до 20%, в то время как при скорости 60 км/ч пешеход гибнет в 82% случаев. Кроме того, тормозной путь автомобиля сокращается на 15 метров.

Напомним, в Украине решили увеличить штрафы: стали известны суммы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Южная Корея задержала гонконгский танкер, поставлявший нефть КНДРЮжная Корея задержала гонконгский танкер, поставлявший нефть КНДР
Полиция проверит автошколу, где училась виновница смертельного ДТП в Харькове ЗайцеваПолиция проверит автошколу, где училась виновница смертельного ДТП в Харькове Зайцева
На Мальте самолет сдуло ветром в здание
На столичном проспекте Палладина за 20 минут три авто врезались в один и тот же отбойник (ВИДЕО)На столичном проспекте Палладина за 20 минут три авто врезались в один и тот же отбойник (ВИДЕО)
Помощь из Китая в виде 40 машин «скорой помощи» застряла в Одесском порту из-за экологического стандартаПомощь из Китая в виде 40 машин «скорой помощи» застряла в Одесском порту из-за экологического стандарта
Блок рекламы


Похожие новости
С 1 января скорость движения в населенных пунктах снижена до 50 км/часС 1 января скорость движения в населенных пунктах снижена до 50 км/час
В столице временно закроют две станции скоростного трамваяВ столице временно закроют две станции скоростного трамвая
В Киеве закрывается на ремонт станция скоростного трамвая "Политехническая"В Киеве закрывается на ремонт станция скоростного трамвая "Политехническая"
В Киеве завтра закроется станция "Политехническая" скоростного трамваяВ Киеве завтра закроется станция "Политехническая" скоростного трамвая
Сегодня в Украине вступили в силу новые экзаменационные вопросы по ПДДСегодня в Украине вступили в силу новые экзаменационные вопросы по ПДД
Илон Маск показал испытание скоростного тоннеля (ВИДЕО)Илон Маск показал испытание скоростного тоннеля (ВИДЕО)
Финский круизный лайнер впервые в мире использует силу ветраФинский круизный лайнер впервые в мире использует силу ветра
В столичной мэрии пообещали оснастить современными трамваями всю Борщаговскую линию скоростного трамваяВ столичной мэрии пообещали оснастить современными трамваями всю Борщаговскую линию скоростного трамвая
В Киеве из-за обрыва проводов останавливалось движение скоростного трамваяВ Киеве из-за обрыва проводов останавливалось движение скоростного трамвая
В Украине введено ограничение движения грузовиков из-за резкого ухудшения погодыВ Украине введено ограничение движения грузовиков из-за резкого ухудшения погоды
Последние новости
Подгружаем последние новости