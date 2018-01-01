Вступило в силу ограничение скоростного режима в населенных пунктах
С сегодняшнего дня, 1 января, в черте населенных пунктов транспортным средствам запрещается двигаться со скоростью выше 50 км/ч.
Об этом напомнили в Патрульной полиции, передает Час Пик.
Ограничение скорости в 50 км/ч действует в Европе и США. Всемирная организация охраны здоровья рекомендует именно такой скоростной режим по результатам масштабного исследования скорости реакции человека в экстремальных ситуациях.
При 50 км/ч вероятность гибели пешехода при столкновении с ним снижается до 20%, в то время как при скорости 60 км/ч пешеход гибнет в 82% случаев. Кроме того, тормозной путь автомобиля сокращается на 15 метров.
Напомним, в Украине решили увеличить штрафы: стали известны суммы.
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Транспорт
01.01.2018 18:13