Мощнейший пожар на парковке в Ливерпуле уничтожил 1,4 тысячи автомобилей (ФОТО)

Мощнейший пожар на парковке в Ливерпуле уничтожил 1,4 тысячи автомобилей (ФОТО)

В городе Ливерпуле (Великобритания) пожаром была охвачена многоуровневая парковка, на которой находилось 1,4 тыс. автомобилей.

Об этом сообщает BBC.

Парковка находилась рядом с концертно-развлекательным комплексом Echo Arena в Ливерпуле и вмещала 1,6 тыс. автомобилей, но во времяпожара заняты были не все места.

Согласно информации правоохранителей, огонь уничтожил все автомобили, их владельцам рекомендовали обратиться в страховые компании.

По причине сильного огня и дыма полиции пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов.

Информации о погибших или пострадавших во время пожара не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, в Киевской области пожарные ликвидировали возгорание ресторанного комплекса.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Южная Корея задержала гонконгский танкер, поставлявший нефть КНДРЮжная Корея задержала гонконгский танкер, поставлявший нефть КНДР
Полиция проверит автошколу, где училась виновница смертельного ДТП в Харькове ЗайцеваПолиция проверит автошколу, где училась виновница смертельного ДТП в Харькове Зайцева
На Мальте самолет сдуло ветром в здание
На столичном проспекте Палладина за 20 минут три авто врезались в один и тот же отбойник (ВИДЕО)На столичном проспекте Палладина за 20 минут три авто врезались в один и тот же отбойник (ВИДЕО)
Помощь из Китая в виде 40 машин «скорой помощи» застряла в Одесском порту из-за экологического стандартаПомощь из Китая в виде 40 машин «скорой помощи» застряла в Одесском порту из-за экологического стандарта
Блок рекламы


Похожие новости
На Одесчине ракетный катер открыл огонь по судну-нарушителю (ФОТО)На Одесчине ракетный катер открыл огонь по судну-нарушителю (ФОТО)
В Индонезии перевернулась лодка: восемь человек погибли, 13 считаются пропавшими без вести (ФОТО)В Индонезии перевернулась лодка: восемь человек погибли, 13 считаются пропавшими без вести (ФОТО)
В Киеве пьяный водитель Volkswagen на еврономерах вылетел с дороги в киоск по продаже шаурмы (ФОТО)В Киеве пьяный водитель Volkswagen на еврономерах вылетел с дороги в киоск по продаже шаурмы (ФОТО)
В Коста-Рике разбился самолет, погибли все пассажиры и пилоты (ФОТО)В Коста-Рике разбился самолет, погибли все пассажиры и пилоты (ФОТО)
Семья из Зимбабве третий месяц не может покинуть аэропорт Бангкока (ФОТО)Семья из Зимбабве третий месяц не может покинуть аэропорт Бангкока (ФОТО)
В январе в Стокгольме начнут ходить беспилотные автобусы в режиме теста (ФОТО)В январе в Стокгольме начнут ходить беспилотные автобусы в режиме теста (ФОТО)
Четверть владельцев дорогих автомобилей страны живут в столицеЧетверть владельцев дорогих автомобилей страны живут в столице
Поезд протаранил карету скорой во Львовской области, двоих человек госпитализировали (ФОТО)Поезд протаранил карету скорой во Львовской области, двоих человек госпитализировали (ФОТО)
На столичных Позняках маршрутка везла пассажиров с открытыми сломанными дверями (ФОТО)На столичных Позняках маршрутка везла пассажиров с открытыми сломанными дверями (ФОТО)
В Исландии перевернулся автобус с туристами из Китая, один человек погиб (ФОТО)В Исландии перевернулся автобус с туристами из Китая, один человек погиб (ФОТО)
Последние новости
Подгружаем последние новости