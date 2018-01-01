Мощнейший пожар на парковке в Ливерпуле уничтожил 1,4 тысячи автомобилей (ФОТО)

В городе Ливерпуле (Великобритания) пожаром была охвачена многоуровневая парковка, на которой находилось 1,4 тыс. автомобилей.

Об этом сообщает BBC.

Парковка находилась рядом с концертно-развлекательным комплексом Echo Arena в Ливерпуле и вмещала 1,6 тыс. автомобилей, но во времяпожара заняты были не все места.

Согласно информации правоохранителей, огонь уничтожил все автомобили, их владельцам рекомендовали обратиться в страховые компании.

По причине сильного огня и дыма полиции пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов.

Информации о погибших или пострадавших во время пожара не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, в Киевской области пожарные ликвидировали возгорание ресторанного комплекса.

