Мощнейший пожар на парковке в Ливерпуле уничтожил 1,4 тысячи автомобилей (ФОТО)
В городе Ливерпуле (Великобритания) пожаром была охвачена многоуровневая парковка, на которой находилось 1,4 тыс. автомобилей.
Об этом
Парковка находилась рядом с концертно-развлекательным комплексом Echo Arena в Ливерпуле и вмещала 1,6 тыс. автомобилей, но во времяпожара заняты были не все места.
Согласно информации правоохранителей, огонь уничтожил все автомобили, их владельцам рекомендовали обратиться в страховые компании.
По причине сильного огня и дыма полиции пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов.
Информации о погибших или пострадавших во время пожара не поступало.
Напомним, ранее сообщалось, в Киевской области пожарные ликвидировали возгорание ресторанного комплекса.
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Транспорт
01.01.2018 18:13