Автомобиль влетел в остановку в центре Киева (ФОТО, ВИДЕО)

В центре Киева возле станции метро Льва Толстого автомобиль влетел в остановку общественного транспорта.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua .

"ДТП в Киеве на Льва Толстого: неадекватный водитель КИА АА3334НХ разбил Авто, два дерева и остановку общественного транспорта... Его дама хамила и мешала съемке", - говорится в сообщении.

Корреспондент портала в прямом эфире сообщил, что в результате ДТП было повреждено еще несколько автомобилей, никто не пострадал.

Водитель тест на состояние опьянения проходить отказался.

По словам очевидцев аварии, автомобиль двигался на очень большой скорости.

Напомним, ранее сообщалось, в пятницу, 29 декабря, рейсовый автобус въехал в остановку на северо-западе Москвы. На месте инцидента погибли два человека.