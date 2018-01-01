Автомобиль влетел в остановку в центре Киева (ФОТО, ВИДЕО)

Автомобиль влетел в остановку в центре Киева (ФОТО, ВИДЕО)

В центре Киева возле станции метро Льва Толстого автомобиль влетел в остановку общественного транспорта.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"ДТП в Киеве на Льва Толстого: неадекватный водитель КИА АА3334НХ разбил Авто, два дерева и остановку общественного транспорта... Его дама хамила и мешала съемке", - говорится в сообщении.

Корреспондент портала в прямом эфире сообщил, что в результате ДТП было повреждено еще несколько автомобилей, никто не пострадал.

Водитель тест на состояние опьянения проходить отказался. 

По словам очевидцев аварии, автомобиль двигался на очень большой скорости. 

Напомним, ранее сообщалось, в пятницу, 29 декабря, рейсовый автобус въехал в остановку на северо-западе Москвы. На месте инцидента погибли два человека.




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