В Украине изменен скоростной режим на городских дорогах

В Украине изменен скоростной режим на городских дорогах

В Украине с 1 января 2018 года в пределах населенного пункта можно вести авто со скоростью до 50 км/час.

Такое решение принял Кабмин Украины 10 ноября.

Таким образом, с сегодняшнего дня разрешенная скорость движения в населенных пунктов - до 50 км/час.

"На сегодняшний день в подавляющем большинстве стран ЕС разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет не более 50 км/ч, а в особых пунктах - 30 км/час. Таким образом, принятие акта позволит приблизить национальное законодательство к законодательству Европейского Союза", - говорится в пояснении к постановлению.

В соответствием с постановление Кабмина №883, изменения также вносятся в содержание дорожных знаков, которые показывают уровень ограничения скорости на дорогах.

Напомним, 10 ноября Кабмин принял ряд решений, направленных на снижение количества аварий на дорогах, а вместе с тем и пострадавших в результате ДТП. В частности, срок действия полученного впервые водительского удостоверения сократили до 2 лет, поддержали введение криминальной ответственности за нарушения ПДД пьяными водителями, если кто-то пострадал; ввели систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.




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