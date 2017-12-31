Южная Корея задержала второй танкер с нефтью для КНДР

Санкции сильно лимитируют поставки топлива в Северную Корея.

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Власти Южной Кореи задержали второе судно, на котором предположительно находился груз топлива, предназначенный для КНДР в обход международных санкций.

Танкер Koti под панамским флагом был задержан в порту поблизости от города Пхёнтхэк, сообщает "Би-Би-Си".

Судно с преимущественно китайским и бирманским экипажем вмещает 5 100 тонн нефти.

Южная Корея ранее задержала зарегистрированное в Гонконге судно Lighthouse Winmore, с которого, как полагают власти в Сеуле, тайно перегонялось 600 тонн переработанной нефти на северокорейский танкер.