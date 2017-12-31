Южная Корея задержала второй танкер с нефтью для КНДР
Санкции сильно лимитируют поставки топлива в Северную Корея.
Власти Южной Кореи задержали второе судно, на котором предположительно находился груз топлива, предназначенный для КНДР в обход международных санкций.
Танкер Koti под панамским флагом был задержан в порту поблизости от города Пхёнтхэк, сообщает "Би-Би-Си".
Судно с преимущественно китайским и бирманским экипажем вмещает 5 100 тонн нефти.
Южная Корея ранее задержала зарегистрированное в Гонконге судно Lighthouse Winmore, с которого, как полагают власти в Сеуле, тайно перегонялось 600 тонн переработанной нефти на северокорейский танкер.
Новые международные ограничения в отношении Пхеньяна Совбез ООН одобрил 22 декабря. Принятая СБ резолюция была разработана США и являлась ответом на очередное ракетное испытание КНДР. Документ, в частности, ограничивает около 90% экспорта продуктов нефтепереработки в Северную Корею.
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