Южная Корея задержала второй танкер с нефтью для КНДР

Санкции сильно лимитируют поставки топлива в Северную Корея.

Южная Корея задержала второй танкер с нефтью для КНДР
Фото: Подробности

Власти Южной Кореи задержали второе судно, на котором предположительно находился груз топлива, предназначенный для КНДР в обход международных санкций.

Танкер Koti под панамским флагом был задержан в порту поблизости от города Пхёнтхэк, сообщает "Би-Би-Си".

Судно с преимущественно китайским и бирманским экипажем вмещает 5 100 тонн нефти.

Южная Корея ранее задержала зарегистрированное в Гонконге судно Lighthouse Winmore, с которого, как полагают власти в Сеуле, тайно перегонялось 600 тонн переработанной нефти на северокорейский танкер.

Новые международные ограничения в отношении Пхеньяна Совбез ООН одобрил 22 декабря. Принятая СБ резолюция была разработана США и являлась ответом на очередное ракетное испытание КНДР. Документ, в частности, ограничивает около 90% экспорта продуктов нефтепереработки в Северную Корею.


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