В Австралии легкомоторный самолет рухнул в реку, 6 человек погибло

Шесть человек – все, кто находился на борту одномоторного легкого самолета типа DHC-2 Beaver – погибли в воскресенье после того, как он упал в реку Хоксбери к северу от Сиднея.

Об этом сообщает NyPost .

Погибшие – пять пассажиров и пилот. По неподтвержденным данным, четыре жертвы крушения являлись подданными Великобритании, также на борту находился 11-летний мальчик.

После падения самолет быстро затонул, и пока его не удалось поднять со дна реки. Тем не менее, сотрудники экстренных служб смогли извлечь из воды тела троих погибших.

Причина крушения самолета пока неизвестна.

По последним данным, в результате аварии погибли шесть человек.

Ранее небольшой самолет потерпел крушение близ немецкого города Констанц и упал в Боденское озеро. Авария произошла 8 августа 2017 года. По информации полиции, одномоторный самолет упал в озеро в 200 метрах от острова Майнау. Глубина озера в этом месте составляет примерно 60 метров.

Спасательная операция на озере еще продолжается, и в полиции не сообщают дополнительных деталей об обстоятельствах аварии.