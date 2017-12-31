В Кении автобус столкнулся с грузовиком: погибли 30 человек, 16 получили травмы
Утром 31 декабря 30 человек погибли, 16 получили травмы в результате столкновения автобуса с грузовиком в районе города Накуру в центральной части Кении.
Об этом сообщает
Авария произошла, когда автобус, следовавший из города Бусиа в западной Кении, столкнулся с грузовиком, ехавшим из Накуру.
Шоссе Накуру-Элдорет, где произошла авария, отличается повышенной опасностью: так, по данным местной полиции, только в декабре на этой дороге в автоавариях погибли до 100 человек.
Напомним, в ноябре 2017 года, по меньшей мере, 12 человек погибли, двое получили серьезные ранения в результате аварии с маршрутным такси на западе Кении. Об этом сообщает Daily Nation.Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на воскресенье на автомобильной дороге, соединяющей города Элдорет и Накуру.
По данным местной полиции, водитель маршрутки не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.
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