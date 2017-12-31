Выпущена первая в мире печатная автобусная остановка

3D-печать хорошо зарекомендовала себя в архитектуре за последние несколько лет. Например, офис в Дубае, крошечный дом, напечатанный в РоSSии, и дешевое убежище, выложенное из глины и соломы принтером Big Delta от WASP.

Теперь компания WinSun Construction открыла первую в мире трехслойную печатную автобусную остановку, — сообщают зарубежные средства массовой информации.

Довольно уютный приют для пассажиров WinSun был напечатан с использованием переработанных отходов на предприятии в Шанхае в течение одной ночи.

Потом его отправили и установили на проселочной дороге в старом городе Фэнцзин (Цзиньшань, Китай). Он ранее имел только знак остановки.

Пассажиров восхищает трехслойный автобусный приют WinSun.

Как рассказал источник, некоторые опорные стойки прямоугольной конструкции остались открытыми в то время как другие области были покрыты. Такова была задумка архитекторов.

В демонстрационном отделении были установлены кресла и даже небольшой письменный стол.