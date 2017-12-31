Девушки декабрьских автошоу в Болонье и Эссене

Свой юбилейный десятый сезон (да-да, в этом году нашему пятничному клубу «Амазонок» исполнилось 10 лет) мы завершим посещением двух интереснейших декабрьских мотор-шоу, проходивших одновременно в немецком Эссен и итальянской Болонье.

Essen Motor Show в этом году отмечало свое 50-летие, и это был достойный юбилей: более 500 экспонентов и 356,5 тысяч посетителей. Огромное количество автопроизводителей и тюнеров использовали эту выставку для презентации своих новых автомобилей. Кроме того, в рамках выставки в Эссене прошло празднование полувекового юбилея компании Mercedes-AMG. Фантастический фестиваль тюнинга, суперкаров и автомобильных инноваций украсили очаровательные девушки-хостесс.

Девушки декабрьских автошоу в Болонье и Эссене

Не менее захватывающее зрелище проходило и в 11 павильонах Выставочного центра Болоньи. Организаторам Bologna Motor Show 2017 удалось собрать впечатляющую коллекцию спортивных автомобилей и мотоциклов, а также пригласить для участия в автосалоне множество звезд спорта, которые стали отличной приманкой для посетителей. За десять выставочных дней на автосалоне в Болонье побывали 280 тысяч человек, которых своими приветливыми улыбками встречали обаятельные рагацци.

Девушки декабрьских автошоу в Болонье и Эссене

С наступающим Новым годом! Не теряйте оптимизма, живите, любите, мечтайте. И пусть всё у вас получится!

Амазонки по пятницам: Болонья против Эссена

В нашем последнем выпуске 2017-го года девушки декабрьских автошоу в Болонье и Эссене.


CarClub
Михаил Сонин. Фото motorshow.it и www.essen-motorshow.de.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Китае успешно протестировали крупнейший в мире гидросамолет (ВИДЕО)В Китае успешно протестировали крупнейший в мире гидросамолет (ВИДЕО)
Южная Корея задержала гонконгский танкер, поставлявший нефть КНДРЮжная Корея задержала гонконгский танкер, поставлявший нефть КНДР
В индонезийском аэропорту грузовик врезался в стоящий на стоянке Boeing В индонезийском аэропорту грузовик врезался в стоящий на стоянке Boeing
На столичном проспекте Палладина за 20 минут три авто врезались в один и тот же отбойник (ВИДЕО)На столичном проспекте Палладина за 20 минут три авто врезались в один и тот же отбойник (ВИДЕО)
Помощь из Китая в виде 40 машин «скорой помощи» застряла в Одесском порту из-за экологического стандартаПомощь из Китая в виде 40 машин «скорой помощи» застряла в Одесском порту из-за экологического стандарта
Блок рекламы


Похожие новости
Девушки автомобильной выставки Motor Expo Hatyai 2017Девушки автомобильной выставки Motor Expo Hatyai 2017
Девушки международного автосалона Los Angeles Auto Show 2017Девушки международного автосалона Los Angeles Auto Show 2017
Девушки ноябрьского Международного автосалона в ДубаеДевушки ноябрьского Международного автосалона в Дубае
Девушки Международной выставки мотоциклов EICMA 2017Девушки Международной выставки мотоциклов EICMA 2017
Девушки автосалона Tokyo Motor Show 2017Девушки автосалона Tokyo Motor Show 2017
Девушки автомобильной выставки SEMA Show 2017Девушки автомобильной выставки SEMA Show 2017
В США водитель въехал в толпу зрителей на автошоу, 11 человек пострадали (ВИДЕО)В США водитель въехал в толпу зрителей на автошоу, 11 человек пострадали (ВИДЕО)
Девушки Франкфуртского автосалона IAA 2017Девушки Франкфуртского автосалона IAA 2017
Девушки Международного автосалона GIIAS 2017 в ДжакартеДевушки Международного автосалона GIIAS 2017 в Джакарте
Девушки автосалона Pattani Motorshow 2017Девушки автосалона Pattani Motorshow 2017
Последние новости
Подгружаем последние новости