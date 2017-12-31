Свой юбилейный десятый сезон (да-да, в этом году нашему пятничному клубу «Амазонок» исполнилось 10 лет) мы завершим посещением двух интереснейших декабрьских мотор-шоу, проходивших одновременно в немецком Эссен и итальянской Болонье.

Essen Motor Show в этом году отмечало свое 50-летие, и это был достойный юбилей: более 500 экспонентов и 356,5 тысяч посетителей. Огромное количество автопроизводителей и тюнеров использовали эту выставку для презентации своих новых автомобилей. Кроме того, в рамках выставки в Эссене прошло празднование полувекового юбилея компании Mercedes-AMG. Фантастический фестиваль тюнинга, суперкаров и автомобильных инноваций украсили очаровательные девушки-хостесс.

Не менее захватывающее зрелище проходило и в 11 павильонах Выставочного центра Болоньи. Организаторам Bologna Motor Show 2017 удалось собрать впечатляющую коллекцию спортивных автомобилей и мотоциклов, а также пригласить для участия в автосалоне множество звезд спорта, которые стали отличной приманкой для посетителей. За десять выставочных дней на автосалоне в Болонье побывали 280 тысяч человек, которых своими приветливыми улыбками встречали обаятельные рагацци.

С наступающим Новым годом! Не теряйте оптимизма, живите, любите, мечтайте. И пусть всё у вас получится!

В нашем последнем выпуске 2017-го года девушки декабрьских автошоу в Болонье и Эссене.