По всей Великобритании в новогоднюю ночь введут «пьяные автобусы»

В Великобритании на новогодние праздники введут грузовики, в которых оборудованы вытрезвители.

Такие машины могут стать нормой для британских городов, – сообщает ВВС.

Woman slumped on pavement

Руководитель службы Саймон Стивенс сказал, что он будет пристально следить за тем, как мобильные подразделения будут работать в новогоднюю ночь, а затем примет окончательное решение относительно их повсеместного внедрения.

"П'яний автобус"

Вытрезвители на колесах – это безопасное место для тех, кто перепил и требует осмотра, а также отоспаться.

Эти грузовики также называют «пьяными автобусами». В них есть лекарства, кровати, иногда даже душевые. В нескольких городах – Ньюкасле, Кардиффе, Манчестере и Бристоле – они уже работают круглый год.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Китае успешно протестировали крупнейший в мире гидросамолет (ВИДЕО)В Китае успешно протестировали крупнейший в мире гидросамолет (ВИДЕО)
Южная Корея задержала гонконгский танкер, поставлявший нефть КНДРЮжная Корея задержала гонконгский танкер, поставлявший нефть КНДР
В индонезийском аэропорту грузовик врезался в стоящий на стоянке Boeing В индонезийском аэропорту грузовик врезался в стоящий на стоянке Boeing
На столичном проспекте Палладина за 20 минут три авто врезались в один и тот же отбойник (ВИДЕО)На столичном проспекте Палладина за 20 минут три авто врезались в один и тот же отбойник (ВИДЕО)
Помощь из Китая в виде 40 машин «скорой помощи» застряла в Одесском порту из-за экологического стандартаПомощь из Китая в виде 40 машин «скорой помощи» застряла в Одесском порту из-за экологического стандарта
Блок рекламы


Похожие новости
Киевское метро будет работать на три часа дольше в новогоднюю ночьКиевское метро будет работать на три часа дольше в новогоднюю ночь
В Великобритании из-за 30-сантиметрового слоя снега остановились автомобили, поезда, отменены авиарейсы В Великобритании из-за 30-сантиметрового слоя снега остановились автомобили, поезда, отменены авиарейсы
В Великобритании угнали Mercedes менее чем за минуту (ВИДЕО)В Великобритании угнали Mercedes менее чем за минуту (ВИДЕО)
В Украине введут "испытательный срок" для начинающих водителейВ Украине введут "испытательный срок" для начинающих водителей
Беспилотные авто появятся на дорогах Великобритании к 2021 годуБеспилотные авто появятся на дорогах Великобритании к 2021 году
Дорогостоящий гибрид самолета и дирижабля рухнул в Великобритании Дорогостоящий гибрид самолета и дирижабля рухнул в Великобритании
В Великобритании самолет совершил посадку без переднего шасси (ВИДЕО)В Великобритании самолет совершил посадку без переднего шасси (ВИДЕО)
В Великобритании случилось крупнейшее в истории банкротство лоукостераВ Великобритании случилось крупнейшее в истории банкротство лоукостера
Ночью в Киеве расстреляли троллейбус (фото)Ночью в Киеве расстреляли троллейбус (фото)
Пограничники обнаружили на границе с Румынией угнанную в Великобритании иномаркуПограничники обнаружили на границе с Румынией угнанную в Великобритании иномарку
Последние новости
Подгружаем последние новости