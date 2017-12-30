Семья из Зимбабве третий месяц не может покинуть аэропорт Бангкока (ФОТО)
Родители и двое детей "застряли" в зоне вылета столичного аэропорта в Таиланде из-за нестабильной обстановки в родной стране.
О заложниках из Зимбабве в Суварнабхуми стало известно, благодаря фотографии, которую сделал и разместил в своей ленте в Facebook сотрудник аэропорта, сообщает pattayapeople.ru.
Мужчина вручил рождественский подарок самой маленькой представительнице семьи, девочке по имени Mashia.
"Маленькая девочка Mashia из Зимбабве застряла в аэропорту со своим старшим братом и семьей в течение уже почти трех месяцев из-за нестабильности у себя на родине", — написал работник аэропорта на тайском языке в своем посте.
"Несмотря на трудности, они остаются сильными. Иногда они игривы, как все дети, но я никогда не видел, чтобы они слишком озорничали или плакали. Я обещал сегодня принести Маше рождественский подарок".
Проведенная проверка подтвердила факт проживания семьи из Зимбабве в зоне вылета аэропорта. Сотрудники иммиграционной полиции сказали, что это обычная нормальная семья, попавшая в трудную ситуацию.
Публикация сотрудника аэропорта вызвала активное обсуждение среди читателей, в комментариях автор пояснил, что работники Суварнабхуми по мере возможности помогают семье, они приносят еду, напитки и предметы гигиены. Он рассказал также, что родители вместе со своими двумя детьми, маленькой Машей и ее братом спят на диванах в зале вылета.
Многие комментаторы сравнили эту ситуацию с фильмом 2004 года "Терминал", в котором Том Хэнкс играет человека, застрявшего в международном аэропорту Нью-Йорка им. Джона Ф. Кеннеди.
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29.12.2017 21:56