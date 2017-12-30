Семья из Зимбабве третий месяц не может покинуть аэропорт Бангкока (ФОТО)

Родители и двое детей "застряли" в зоне вылета столичного аэропорта в Таиланде из-за нестабильной обстановки в родной стране.

О заложниках из Зимбабве в Суварнабхуми стало известно, благодаря фотографии, которую сделал и разместил в своей ленте в Facebook сотрудник аэропорта, сообщает pattayapeople.ru.

Мужчина вручил рождественский подарок самой маленькой представительнице семьи, девочке по имени Mashia.

"Маленькая девочка Mashia из Зимбабве застряла в аэропорту со своим старшим братом и семьей в течение уже почти трех месяцев из-за нестабильности у себя на родине", — написал работник аэропорта на тайском языке в своем посте.

"Несмотря на трудности, они остаются сильными. Иногда они игривы, как все дети, но я никогда не видел, чтобы они слишком озорничали или плакали. Я обещал сегодня принести Маше рождественский подарок".

Проведенная проверка подтвердила факт проживания семьи из Зимбабве в зоне вылета аэропорта. Сотрудники иммиграционной полиции сказали, что это обычная нормальная семья, попавшая в трудную ситуацию.

Публикация сотрудника аэропорта вызвала активное обсуждение среди читателей, в комментариях автор пояснил, что работники Суварнабхуми по мере возможности помогают семье, они приносят еду, напитки и предметы гигиены. Он рассказал также, что родители вместе со своими двумя детьми, маленькой Машей и ее братом спят на диванах в зале вылета.

Многие комментаторы сравнили эту ситуацию с фильмом 2004 года "Терминал", в котором Том Хэнкс играет человека, застрявшего в международном аэропорту Нью-Йорка им. Джона Ф. Кеннеди.