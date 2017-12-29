В аэропорту «Борисполь» могут снести два терминала - Зубко
Хабовая модель развития аэропорта "Борисполь" требует расширения действующего терминала D в сторону терминалов B и F, которые по ряду причин будут снесены.
Такое мнение высказал коммерческий директор аэропорта "Борисполь" Георгий Зубко, передает
"Если говорить о намеченном пути развития аэропорта "Борисполь" в ближайшие годы, то подобной масштабной перестройки инфраструктурного объекта в Украине пока еще не было. Старые терминалы B и F будут снесены, так как устаревшие конструкции и неправильное планирование данных комплексов нельзя модернизировать. Вместо них будут построены пять новых терминалов, большой операционный центр, гостиница, паркинги, специальные галереи для прохода транзитных пассажиров", - отметил Зубко.
По его словам, галерея терминала D будет постепенно расширяться в сторону терминала В, что позволит увеличить количество количество гейтов.
"На ближайшие пять лет строительная смета проекта составляет не менее 10 млрд грн. В первую очередь, от терминала D в сторону терминала B будет достроена галерея, которая позволит увеличить количество гейтов на 6 единиц, расширена зона обработки и сортировки багажа, расширен перрон перед терминалом D, а максимальный пассажиропоток возрастет до 15 млн пассажиров в год", - сообщил Зубко
Напомним, в 2017 году услугами аэропорта «Борисполь» воспользовались 10,5 миллионов пассажиров, в 2018 году аэропорт могут посетить около 13 миллионов человек.
Ранее генеральный директор предприятия Павел Рябикин заявлял, что терминал В будет реконструирован в процессе расширения терминала D.
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29.12.2017 21:55