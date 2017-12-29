В Киеве у «героя парковки» забрали Bentley

В Киеве патрульная полиция эвакуировала автомобиль Bentley в связи с нарушением правил парковки.

Об этом сообщает РИА Новости Украина .

Момент погрузки Bentley на эвакуатор зафиксировал на фото пользователь Facebook Макс Джигун: "Если честно, то и сам радуюсь, когда пакуют очередного героя парковки. Независимо от того, Бентли это или Ланос".

На месте происшествия работали сотрудники патрульной полиции, которые составили административный протокол на владельца престижного авто.