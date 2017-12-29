В Киеве у «героя парковки» забрали Bentley
В Киеве патрульная полиция эвакуировала автомобиль Bentley в связи с нарушением правил парковки.
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Момент погрузки Bentley на эвакуатор зафиксировал на фото пользователь Facebook Макс Джигун: "Если честно, то и сам радуюсь, когда пакуют очередного героя парковки. Независимо от того, Бентли это или Ланос".
На месте происшествия работали сотрудники патрульной полиции, которые составили административный протокол на владельца престижного авто.
Напомним, утром 29 декабря в Киеве очередной «герой парковки» на элитном внедорожнике перегородил тротуар на ул. Бориса Гмыри, 6.
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