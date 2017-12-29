У водителей появилась надежда легализовать авто на иностранных номерах со стандартом Евро-3
Вопрос легализации в Украине автомобилей на иностранных номерах с каждым днем становится все актуальнее. Необходимость такого решения понимают и в Верховной Раде.
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Совсем недавно в ВР был зарегистрирован законопроект №7457 от 27.12.2017 "О внесении изменений в Закон Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств (по урегулированию ввоза на территорию Украины легковых автомобилей, бывших в употреблении)".
Суть законопроекта заключатся в отсрочке вступления в силу экологических стандартов. Документом предлагается разрешить ввоз и регистрацию транспортных средств бывших в употреблении при условии, что они соответствуют экологическим нормам Евро-3. Напомним, что сейчас для легализации автомобиля в Украине необходимо его соответствие нормам Евро-5.
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Транспорт
29.12.2017 21:18