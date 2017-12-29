На столичном проспекте Палладина за 20 минут три авто врезались в один и тот же отбойник (ВИДЕО)

На столичном проспекте Палладина за 20 минут три авто врезались в один и тот же отбойник (ВИДЕО)

В Киеве произошло тройное ДТП. Ближе к полуночи на Палладина, перед поворотом на Наумова, в сторону Академгородка произошло сразу три дорожно-транспортных происшествия.

Об этом сообщает издание «Сегодня» со ссылкой на запись «Киев Оперативный» в Facebook.

Отмечается, что все три машины двигались в одном направлении, но в разные временные отрезки в течение 20 минут.

Так, сначала Citroen въехал в распределительный отбойник (посередине дороги), от удара его отбросило в другой отбойник. Водитель вызвал полицейских.

Пока тот стоял в ожидании полиции, через несколько минут в тот же отбойник посреди дороги влетел Volkswagen. Его также от удара отбросило в правый отбойник, а потом и вообще перевернулся на бок.

Но и это был не конец. Заколдованный дорожный бетонный распределитель "поймал" через секунд 30 после второй машины уже BMW. От удара авто отбрасывает в уже лежащий на боку Volkswagen. В итоге водитель третьей машины получил травмы и был госпитализирован.

В свою очередь водитель Citroen уверен, что авария произошла из-за халатности работников "Киевавтодора", которые не установили надлежащих знаков и обозначений на отбойник. Собирается судиться.

Напомним, вчера вечером, 28 декабря, в Киеве водитель насмерть сбил женщину на переходе. ДТП произошло на бульваре Вацлава Гавела.

Немногим позже, ночью с 28 на 29 декабря, в Киеве девушка попала под колеса бетоновоза. Инцидент произошел на глазах свидетелей, которые догнали машину и остановили.




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