МИД подтвердил участие украинца в смертельном ДТП в Германии
В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что за рулем грузовика, который протаранил полицейский автомобиль в Германии, действительно был украинец.
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"Могу подтвердить, что за рулем грузовика был украинец. Причины и обстоятельства этого трагического случая расследуются полицией", - сказал Кирилич.
Напомним, накануне в Германии украинец на грузовике протаранил полицейский автомобиль, который перегородил ему дорогу. В результате 23-летняя полицейская погибла, еще двое полицейских получили травмы. По данным СМИ, мужчина был очень сильно пьян.
Ранее МИД официально подтвердил смерть украинки в ДТП в Индии.
Также недавно в Словакии микроавтобус с украинцами попал в ДТП.
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