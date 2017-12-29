МИД подтвердил участие украинца в смертельном ДТП в Германии

МИД подтвердил участие украинца в смертельном ДТП в Германии

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что за рулем грузовика, который протаранил полицейский автомобиль в Германии, действительно был украинец.

Об этом в комментарии «УНН» сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Могу подтвердить, что за рулем грузовика был украинец. Причины и обстоятельства этого трагического случая расследуются полицией", - сказал Кирилич.

Напомним, накануне в Германии украинец на грузовике протаранил полицейский автомобиль, который перегородил ему дорогу. В результате 23-летняя полицейская погибла, еще двое полицейских получили травмы. По данным СМИ, мужчина был очень сильно пьян.

Ранее МИД официально подтвердил смерть украинки в ДТП в Индии.

Также недавно в Словакии микроавтобус с украинцами попал в ДТП.




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