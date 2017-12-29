На Мальте самолет сдуло ветром в здание

В результате инцидента никто не пострадал.

На Мальте самолет врезался в стену здания после того, как сильные ветры сдули его с места стоянки.

Об этом сообщает "ВВС-Украина".

"Нос частного воздушного судна "спрятался" в соседнем здании Международного аэропорта Мальты недалеко от Валлетты", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли экстренные службы, однако в результате инцидента никто не пострадал.

На момент аварии в самолете никого не было.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Китае успешно протестировали крупнейший в мире гидросамолет (ВИДЕО)В Китае успешно протестировали крупнейший в мире гидросамолет (ВИДЕО)
Южная Корея задержала гонконгский танкер, поставлявший нефть КНДРЮжная Корея задержала гонконгский танкер, поставлявший нефть КНДР
Девушки автомобильной выставки Motor Expo Hatyai 2017Девушки автомобильной выставки Motor Expo Hatyai 2017
Илон Маск показал электрокар, который полетит на МарсИлон Маск показал электрокар, который полетит на Марс
На Мальте самолет сдуло ветром в здание
Блок рекламы


Похожие новости
В Китае успешно протестировали крупнейший в мире гидросамолет (ВИДЕО)В Китае успешно протестировали крупнейший в мире гидросамолет (ВИДЕО)
В США самолет разбился на взлетно-посадочной полосе из-за туманаВ США самолет разбился на взлетно-посадочной полосе из-за тумана
В аэропорту «Внуково» во время подготовки к вылету стюардесса выпала из самолетаВ аэропорту «Внуково» во время подготовки к вылету стюардесса выпала из самолета
Самолеты болгарской авиакомпании Bulgaria Air будут летать из Софии в ОдессуСамолеты болгарской авиакомпании Bulgaria Air будут летать из Софии в Одессу
Самолеты Wizz Air теперь будут совершать рейсы в АрктикуСамолеты Wizz Air теперь будут совершать рейсы в Арктику
Белорусский самолет выкатился с взлетно-посадочной полосы в "Борисполе"Белорусский самолет выкатился с взлетно-посадочной полосы в "Борисполе"
Четыре человека погибли в результате жесткой посадки самолета в РоSSииЧетыре человека погибли в результате жесткой посадки самолета в РоSSии
Самолет из Брюсселя экстренно сел на Канарах из-за родов на бортуСамолет из Брюсселя экстренно сел на Канарах из-за родов на борту
В Канаде разбился самолет с 25 людьми на бортуВ Канаде разбился самолет с 25 людьми на борту
Самолет нарисовал елку в небе над ГерманиейСамолет нарисовал елку в небе над Германией
Последние новости
Подгружаем последние новости