На Мальте самолет сдуло ветром в здание

В результате инцидента никто не пострадал.

На Мальте самолет врезался в стену здания после того, как сильные ветры сдули его с места стоянки.

Об этом сообщает "ВВС-Украина".

"Нос частного воздушного судна "спрятался" в соседнем здании Международного аэропорта Мальты недалеко от Валлетты", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли экстренные службы, однако в результате инцидента никто не пострадал.

На момент аварии в самолете никого не было.