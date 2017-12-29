2017-12-29
На Мальте самолет сдуло ветром в здание
В результате инцидента никто не пострадал.
На Мальте самолет врезался в стену здания после того, как сильные ветры сдули его с места стоянки.
Об этом сообщает "ВВС-Украина".
"Нос частного воздушного судна "спрятался" в соседнем здании Международного аэропорта Мальты недалеко от Валлетты", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли экстренные службы, однако в результате инцидента никто не пострадал.
На момент аварии в самолете никого не было.
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