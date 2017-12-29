В столичных «Жулянах» авиарейс на Анкару задержали из-за кошки одного из пассажиров

В аэропорту " Киев " авиарейс на Анкару был отложен из-за кота, которого провозил один из пассажиров.

Об этом сообщает РИА Новости Украина .

Самолет простоял на земле лишние два часа в ожидании. Оказалось, что авиакомпания, осуществлявшая перевозку, не разрешает провозить одному пассажиру более 6 животных. Однако один из мужчин при посадке сдавал 7 котов, передают "Вести".

На протяжении двух часов любителей кошек, который оказался иностранным гражданином, выяснял отношения с представителями авиакомпании и полицией. Часть пассажиров поддержали его, другая требовала отправить рейс.

В итоге авиакомпания согласилась отступить от правил и провезти на одного кота больше.