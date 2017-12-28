Киевское метро будет работать на три часа дольше в новогоднюю ночь

Из центра города можно будет уехать в три часа ночи.

Киевское метро будет работать на три часа дольше в новогоднюю ночь

Работа станций киевского метрополитена будет продлена на три часа в ночь с 31 декабря на 1 января.

"Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города – около 03:15. Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, размещенному на входе и на платформе", - сообщает коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в фейсбуке.

Киевский метрополитен традиционно продлевает работу метро в новогоднюю ночь.


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