Киевское метро будет работать на три часа дольше в новогоднюю ночь

Из центра города можно будет уехать в три часа ночи.

Работа станций киевского метрополитена будет продлена на три часа в ночь с 31 декабря на 1 января.

"Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города – около 03:15. Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, размещенному на входе и на платформе", - сообщает коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в фейсбуке.

Киевский метрополитен традиционно продлевает работу метро в новогоднюю ночь.