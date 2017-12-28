Назван самый загруженный авиамаршрут в мире
Авиамаршрут между городами Сеул и Чеджу на острове Чеджудо в Южной Корее в 2017 году стал наиболее загруженным в мире.
Об этом сообщает
«Более 11 млн человек воспользовались маршрутом Сеул-Чеджу, это на 3 млн больше, чем на втором по загруженности авиамаршрути в мире между японскими городами Токио и Саппоро», – говорится в сообщении.
Как отмечает издание, южнокорейские внутренние рейсы из Сеула на остров Чеджудо настолько популярны, что самолеты отправляются через каждые 15 минут. Время в полете занимает чуть меньше часа.
Популярность авиамаршрута во многом связана с большим количеством китайских туристов, которые выбирают для отдыха Южную Корею.
«Китайцев привлекает безвизовый въезд, а также разнообразие казино, которые запрещены у них в стране», – сообщает Independent.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.