Назван самый загруженный авиамаршрут в мире

Авиамаршрут между городами Сеул и Чеджу на острове Чеджудо в Южной Корее в 2017 году стал наиболее загруженным в мире.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Более 11 млн человек воспользовались маршрутом Сеул-Чеджу, это на 3 млн больше, чем на втором по загруженности авиамаршрути в мире между японскими городами Токио и Саппоро», – говорится в сообщении.

Как отмечает издание, южнокорейские внутренние рейсы из Сеула на остров Чеджудо настолько популярны, что самолеты отправляются через каждые 15 минут. Время в полете занимает чуть меньше часа.

Популярность авиамаршрута во многом связана с большим количеством китайских туристов, которые выбирают для отдыха Южную Корею.

«Китайцев привлекает безвизовый въезд, а также разнообразие казино, которые запрещены у них в стране», – сообщает Independent.


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