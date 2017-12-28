МВД собирается ввести заказ номерных знаков в онлайн режиме в 2018 году

В МВД собираются ввести ряд нововведений в работе сервисных центров в 2018 году, включая предоставление возможности заказывать индивидуальные номерные знаки в режиме онлайн и создание персонального кабинета для водителя авто.

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на запись в Facebook начальника Главного сервисного центра МВД Владислава Криклия.

Он перечислил несколько нововведений, которые могут быть введены на практике в следующем году.

"В 2018 году запланированы следующие нововведения: онлайн-запись на получение услуг и сдачи экзаменов в СЦ МВД , онлайн-заказ индивидуальных номерных знаков, введение персонального диджитал-кабинета владельца авто, видеофиксация практических экзаменов на получение водительского удостоверения, сотрудничество с ЦПАУ (появится еще больше фронт-офисов) и прочее", - написал он.

Подводя итоги 2017 года, Криклий отметил, что на сегодня в Украине функционируют 50 сервисных центров МВД , в которых с начала года было проведено более 1,2 млн регистрационных операций. Помимо них, в этом году начали свою работу также мобильные сервисные центры.

"В 2017 году здесь было проведено 1 млн 287 тыс. 836 регистрационных операций, впервые издано 352 тыс. 840 удостоверений водителя, выявлено 1124 авто с измененными или поддельными номерами и 226 похищенных транспортных средств", - отчитался он.

Он также отметил, что ряд запланированных нововведений уже заработал в 2017 году.