МВД собирается ввести заказ номерных знаков в онлайн режиме в 2018 году

МВД собирается ввести заказ номерных знаков в онлайн режиме в 2018 году

В МВД собираются ввести ряд нововведений в работе сервисных центров в 2018 году, включая предоставление возможности заказывать индивидуальные номерные знаки в режиме онлайн и создание персонального кабинета для водителя авто.

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на запись в Facebook начальника Главного сервисного центра МВД Владислава Криклия.

Он перечислил несколько нововведений, которые могут быть введены на практике в следующем году.

"В 2018 году запланированы следующие нововведения: онлайн-запись на получение услуг и сдачи экзаменов в СЦ МВД, онлайн-заказ индивидуальных номерных знаков, введение персонального диджитал-кабинета владельца авто, видеофиксация практических экзаменов на получение водительского удостоверения, сотрудничество с ЦПАУ (появится еще больше фронт-офисов) и прочее", - написал он.

Подводя итоги 2017 года, Криклий отметил, что на сегодня в Украине функционируют 50 сервисных центров МВД, в которых с начала года было проведено более 1,2 млн регистрационных операций. Помимо них, в этом году начали свою работу также мобильные сервисные центры.

"В 2017 году здесь было проведено 1 млн 287 тыс. 836 регистрационных операций, впервые издано 352 тыс. 840 удостоверений водителя, выявлено 1124 авто с измененными или поддельными номерами и 226 похищенных транспортных средств", - отчитался он.

Он также отметил, что ряд запланированных нововведений уже заработал в 2017 году.

"Среди нововведений: была введена фотофиксация во время проведения обязательного технического контроля транспортных средств, начали выдавать международные водительские права, ввели сервис проверки документов для путешествия за границу на авто, теперь в сервисных центрах МВД можно заказать онлайн и получить справку о несудимости. Важно! Были внедрены новые тесты по ПДД. Перед введением их впервые вынесли на общественное обсуждение, в котором приняли участие 10 тыс. 706 человек. Экспертной группой было обработано 3 500 отзывов и внесено 800 поправок. Все вопросы изложены в открытом доступе на сайте Главного сервисного центра МВД, а также там работает онлайн-тренажер, с помощью которого можно бесплатно  и бесконечное количество раз проверять свои знания. За 5 месяцев работы сервиса им воспользовались более 1 млн раз", - констатировал он.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ВРУ ввела "драконовские" штрафы за неправильную парковкуВРУ ввела "драконовские" штрафы за неправильную парковку
Минобороны отказалось от крейсера «Украина»Минобороны отказалось от крейсера «Украина»
На правом берегу Киева пассажиры под руководством кондуктора толкали троллейбус (ВИДЕО)На правом берегу Киева пассажиры под руководством кондуктора толкали троллейбус (ВИДЕО)
Девушки автомобильной выставки Motor Expo Hatyai 2017Девушки автомобильной выставки Motor Expo Hatyai 2017
Илон Маск показал электрокар, который полетит на МарсИлон Маск показал электрокар, который полетит на Марс
Блок рекламы


Похожие новости
В следующем году на украинский рынок выйдет трое лоукостекров, – Емельян
Uklon планирует отказаться от автомобилей Lanos в 2018 году
"Укрзализныця" планирует купить 30 локомотивов и построить 10 тыс. грузовых вагонов в 2018 году"Укрзализныця" планирует купить 30 локомотивов и построить 10 тыс. грузовых вагонов в 2018 году
Названы самые безопасные автомобили 2018 годаНазваны самые безопасные автомобили 2018 года
Wizz Air запустит четыре новых рейса из Львова в 2018 годуWizz Air запустит четыре новых рейса из Львова в 2018 году
В «Борисполе» ожидают 13 миллионов пассажиров в 2018 годуВ «Борисполе» ожидают 13 миллионов пассажиров в 2018 году
Новый календарь Girls & Legendary American Cars 2018Новый календарь Girls & Legendary American Cars 2018
Насколько дешевле украинцы смогут купить Nissan Leaf в 2018 году: расчет экономии в гривнах и евроНасколько дешевле украинцы смогут купить Nissan Leaf в 2018 году: расчет экономии в гривнах и евро
В Чернобыле нашли часть вертолета, разбившегося в 1986 годуВ Чернобыле нашли часть вертолета, разбившегося в 1986 году
Минэкономразвития анонсирует: с 2018 года растаможивание автомобилей подешевеетМинэкономразвития анонсирует: с 2018 года растаможивание автомобилей подешевеет
Последние новости
Подгружаем последние новости